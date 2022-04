Máxima flaneert in Delft over het speelveld voor de Poptahof. Eerst keek het koningspaar vooral toe bij de activiteiten, later gaf Máxima heus boksadvies aan twee jonge meiden. En dat deed ze in een prachtige lente-outfit.

Als ze een wat bewegelijker bezoekje maakt, trekt Máxima wel vaker de platte schoenen uit de kast. Zo draagt ze vandaag een paar lichtbruine leren ballerina’s met een zwarte neus, afgewerkt met een leren strikje met zilveren nestels.

Opvallende riem

De kleuren en materialen van de schoenen komen terug in de prachtige riem die Máxima draagt. De riem is zeker tien centimeter breed, heeft een grote maar slanke zilveren gesp en is verder gemaakt van bruin leer. Opvallend is het werkje op de riem: witte lijnen en bloemblaadjes rond de gaatjes voor de gesp zorgen ervoor dat de riem er chic, maar ook fleurig uitziet.

Máxima in Delft Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

Máxima draag Massimo Dutti

De riem draagt ze om een nieuwe jurk van het Spaanse merk Massimo Dutti. Een prachtige, crémekleurige jurk met uitlopende mouwen met brede zoom en een lengte tot over de knie met een split aan de voorkant tot net boven de knie. Over de jurk draagt koningin Máxima een lang gilet in dezelfde kleur, wederom van Massimo Dutti. De gilet is overigens niet nieuw: Máxima droeg hem ook tijdens haar bezoek aan het Textielmuseum. In haar oren draagt de koningin opvallende stekers van Amerikaanse juwelier Seaman Schepps, in de vorm van een schelp met gouden details.

Geen oranje

Máxima is trouwens een van de weinigen bij de Koningsspelen die niet op zijn minst íets van een oranje accessoire draagt: Koning Willem-Alexander draagt een donkerblauw pak met een zachtoranje stropdas, alle aanwezige kinderen hebben óf een oranje hesje aan óf een oranje outfit en ook alle begeleidende volwassenen dragen oranje sjaals, stropdassen of andere oranje accessoires.

