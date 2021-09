Geen roze, wél een interieur met een romantisch tintje? Zo doe je dat

1. Beeldige bloemen

Dat bloemen je interieur een boost geven weet iedereen, maar wist je ook dat bepaalde bloemen meer romantiek uitstralen dan andere? Niet alleen een bos rozen op tafel brengt de liefde in huis, ook dahlia's en alliums geven door hun rondere vorm en zachte kleuren de gewenste sfeer. Probeer weg te blijven van grove bloemen zoals zonnebloemen of forse kunsttakken, want die zorgen juist voor een wat stoerdere uitstraling.

2. Van je beste kant

Voordat je flashbacks krijgt naar het gehaakte kleedje op de salontafel van je oma, wees gerust: er bestaan tegenwoordig prachtige items met mooi, fijn kant. Ga voor kussenovertrekken met een kanten werkje, een fijne sprei voor op de bank met kant of in kantpatroon gehaakte onderzetters voor je glazen. Je zult merken dat deze details al voor meer romantiek in huis zorgen. Ben je alsnog bang dat het te tuttig wordt? Denk dan maar eens aan hoe goed kant het doet in de slaapkamer...

3. Vurige liefde

Een andere tip van VTWonen: voeg kaarsen toe aan je interieur. Brandende kaarsen stralen een prachtig, warm licht uit en zorgen - zeker als je ze in groepjes bij elkaar zet - voor een romantische sfeer. Een candlelight dinner is niet voor niets een van de meest geliefde activiteiten voor een romantische date.

4. Less is more

Je hoeft niet alleen maar spullen aan te schaffen voor een meer romantische sfeer, je kunt ook veel bereiken door bepaalde items juist weg te laten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan robuuste items van zwart staal, of meubels in harde vormen als vierkanten of zeshoeken. Alles wat zijn kracht haalt uit de geometrie is meestal minder romantisch dan zachte, organische vormen. Als je veel geometrische vormen in huis hebt zou je dus kunnen beginnen met je romantische interieur door die items eens weg te halen.

5. Golden hour

Een extra tip van onze redactie is het toevoegen van gouden details. Goud is een warme, zachte kleur die zeker in combinatie met andere lichte kleuren romantiek uitstraalt zonder zoet te worden. Vervang bijvoorbeeld de greepjes op een buffetkast eens door glanzende gouden greepjes, of koop een gouden vaasje of beeldje. Op naar de winkel!

Bron: VTWonen.