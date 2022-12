Geen vuurwerk nodig: vannacht kun je een prachtige planetenshow zien

Mits er niet te veel bewolking is natuurlijk.

Planetenshow verwacht

Sommige van die planeten zijn met het blote oog te zien, namelijk Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Voor Uranus en Neptunus heb je een verrekijker nodig. Voor Mercurius moet je wel goed je best doen: die kun je alleen vlak na zonsondergang boven de zuidwestelijke horizon zien.

Hoe vaak komt het voor?

Zo’n planetenshow komt gemiddeld iedere 1 à 2 jaar voor. En dan hebben we het over nachten waarin alle planeten te zien zijn. In juni waren er bijvoorbeeld nog vijf planeten tegelijk zichtbaar.

Vannacht is niet de enige nacht waarop je je kans kunt grijpen: de planeten blijven de komende nachten te zien. Al is je kans in de nacht van zaterdag op zondag iets kleiner vanwege het vuurwerk natuurlijk.

Kijk vaker omhoog

Sterrenkundige en wetenschapsjournalist Carl Koppeschaar vindt dat men vaker naar de sterrenhemel zou moeten kijken, vertelt hij aan NOS. “Soms heb je prachtige samenstanden met de maan, of tussen twee of drie planeten onderling. Daar kan ik warm voor lopen.”

Hij vindt het niet per se een bijzonder fenomeen, dat alle planeten in een nacht zichtbaar zijn. “Maar als mensen door dit feitje warm gemaakt worden om de blik eens omhoog te werpen, is dat mooi meegenomen.”

Foto’s maken

Het fijne is: je hoeft helemaal geen dure apparatuur te hebben om de planeten te aanschouwen. Met een simpel verrekijkertje kun je alles al zien. Maar de grote kunst is natuurlijk om mooie foto’s te maken van het geheel. Ga jij het proberen?

Bron: NOS