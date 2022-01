Geen winterweer meer: de lente staat voor de deur

Deze winter hebben we veel zacht weer gehad met veel bewolking en hier en daar zelfs een warmterecord. Echt koud is het niet geweest en ook dat dikke pak sneeuw is er niet gekomen.

Februari

In de februarimaand gaan we waarschijnlijk meer van hetzelfde zien. Het wordt een zachte maand, met af en toe wisselvallig weer met meer wind. Spannender dan dat wordt het naar alle waarschijnlijkheid niet. Aan het eind van de maand gaan we al te maken krijgen met een warmere zuidelijke wind, en dat wil zeggen: het eerste lenteweer.

Maart

Voor maart geven bijna alle lange termijnverwachtingen een weerbeeld aan met temperaturen die normaal zijn voor de tijd van het jaar. De temperatuur zal dus iets stijgen ten opzichte van de huidige temperaturen en af en toe zullen we wat wisselvallig weer met wind meemaken.

April

En dan volgt april. Volgens Weer.nl is het niet ondenkbaar dat april een relatief warme maand wordt met temperaturen die hoger zijn dan normaal is voor de tijd van het jaar. Heerlijk lenteweer dus, dat we al als een klein voorproefje van de zomer kunnen beschouwen. Wij kunnen niet wachten!

Anders dan vorig jaar

Al met al een heel ander voorjaar dan we vorig jaar hebben ervaren. In de eerste weken van februari 2021 was het namelijk erg koud en werden we verrast met een dikke week flink wat sneeuw. Op veel plekken in het land kon er geschaatst worden. Ook in april 2021 was het nog kouder dan normaal, waar we dit jaar waarschijnlijk een warme april zullen meemaken.

Klaar voor de lente: zo maak je de tegels het beste schoon

Bron: Weer.nl