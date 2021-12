Geen witte kerst, maar een wit Sinterklaasweekend? Het zou zomaar kunnen

Want als we de weersvoorspellingen mogen geloven, valt er dit weekend op sommige plekken wat sneeuw.

Koud en nat

Vanaf zaterdagavond stopt het - als het góed is - in een groot deel van ons kikkerland met regenen. In het zuiden en zuidwesten van Nederland klaart het op. In het noorden valt af en toe nog wel wat regen - en in het noordoosten is er later in de nacht kans op natte sneeuw.

Zondagochtend laat de zon zich af en toe zien in het zuiden van het land. In het noorden en noordoosten is de kans dan opnieuw aanwezig dat er natte sneeuw valt. De kans dat het blijft liggen, lijkt helaas niet heel groot. Het kwik blijft namelijk tussen de 3 en 6 graden hangen. Misschien ook maar beter voor Sint, zijn paard en de Pieten. Anders wordt het weer zo'n glibberboel...

Dol op bakken? Met deze chocolade-kruidnoten wordt het heerlijk avondje nóg heerlijker:

Bron: Weeronline