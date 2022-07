Geen zin in file? Dan kun je op déze dagen beter thuiswerken (als het kan)

Als je de topdrukte op de weg en op je werk wil vermijden, kun je het beste op maandag, woensdag en/of vrijdag jouw dagen buiten de deur inplannen*.

*Libelle is niet aansprakelijk voor eventuele files die ontstaan tijdens de minder populaire dagen.

Populaire dagen om op kantoor te werken

Met gemiddeld 6,5 uur per week, werken Nederlanders nog ruim tweemaal zoveel thuis als voor de pandemie. Hoewel de verwachting is dat we op lange termijn ‘iets vaker’ naar ons werk gaan, hoopt de gemiddelde thuiswerker ook in de toekomst zo’n 6 uur per week vanuit huis te werken.

Omdat het wel zo gezellig is om met collega’s bij te kletsen bij de koffieautomaat of eens een vergadering in het ‘echt’ bij te wonen, reizen we nog steeds met liefde - en soms met frisse tegenzin - af naar ons werk. Bij voorkeur op dinsdag en donderdag, aldus het KiM.

Drukte spreiden

Om niet alleen de drukte op werk te spreiden, maar ook de kans op te laat komen door files of drukte in het openbaar vervoer te vermijden, kun je dus beter op de overige werkdagen buitenshuis werken.

Toename thuiswerken niet voor iedereen hetzelfde

Werk je in het ziekenhuis, een winkel of op een andere plek waarbij je fysiek aanwezig moet zijn om je werkzaamheden te verrichten? Dan gaat bovenstaande voor jou natuurlijk niet op. En ook onder degenen die wel(eens) vanaf hun thuiskantoor werken, is de toename in thuiswerken niet hetzelfde.

Hoger opgeleiden

‘Hoger opgeleiden, mensen met een kantoor- of managementfunctie en mensen die met het ov naar het werk reizen verwachten bijvoorbeeld een grotere toename dan anderen’, luidt één van de conclusies van het onderzoek. Zo lang men maar niet verplicht wordt om naar kantoor te gaan. In dat geval overweegt één op de drie werkenden een andere baan.

Maandag dan maar naar kantoor met je werk-bestie?

Inmiddels werken we al meer dan twee jaar thuis en helaas: dit kan veel stress opleveren. Stress kan resulteren in een burn-out. Hoe herken je daar de signalen van? Dokter Rutger legt uit wat de symptomen van een burn-out zijn.

Bron: KiM