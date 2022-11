Geen zin in voetbal? Van deze series word je wél blij

The Crown seizoen 5 (Netflix)

Gepaard met veel ophef kwam deze maand eindelijk seizoen 5 van The Crown online op Netflix, waarin we een inkijkje krijgen in het roerige leven van de Britse royals. Oud-premier Tony Blair noemde de verhaallijn ‘complete onzin’ en actrice Judy Dench schreef een kritische open brief aan de krant: “Hoe dichter de reeks bij onze huidige tijd komt, hoe meer men bereid lijkt om de grenzen tussen historische nauwkeurigheid en grove sensatiezucht te doen vervagen.” Fictie of geen fictie, ook in het nieuwe seizoen mogen we smullen van waanzinnige kostuums, prachtig decor en een topcast.

The Real Housewives of Amsterdam (Videoland)

Realityshow The Real Housewives is in Amerika al bijna vijftien jaar een hit, maar verovert inmiddels ook de rest van de wereld. Nu is Nederland aan de beurt. In The Real Housewives of Amsterdam volgen we zeven steenrijke Amsterdamse vrouwen en het wel en wee binnen hun sociale kring. Tussen het ontkurken van de champagne en het yoni-stomen door, vloeien er tranen, ontstaan er pittige discussies en ontglipt er af en toe een middelvinger. Maar uiteindelijk kunnen de dames hartelijk om elkaar lachen.

Judas II: Dagboek van een Getuige seizoen 2 (Videoland)

Dit vervolg op de spannende serie Judas gaat over Astrid, die getuige is in de zaak tegen haar broer Willem Holleeder. Astrid probeert zich los te maken van haar gewelddadige familie, maar dat lukt niet. Uiteindelijk maakt ze de pijnlijke, maar noodzakelijke beslissing om te getuigen tegen haar broer. De serie is gebaseerd op de openhartige boeken van Astrid over haar bizarre leven als zus van de topcrimineel. Net als in het bloedstollende eerste seizoen speelt Rifka Lodeizen Astrid Holleeder. Willem wordt vertolkt door Gijs Naber.

And Just Like That... (HBO Max)

De eerste aflevering van Sex and the City was te zien in 1998, maar de iconische serie laat ons niet los. Daarom is vorig jaar het vervolg And just like that... gemaakt. Als vanouds volgen we het liefdesleven van fashion queen Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en haar vriendinnen in het bruisende New York. De dames zijn inmiddels in de vijftig en die levensfase komt met geheel nieuwe hoogte- en dieptepunten. Je kunt met een gerust hart bingen, want het tweede seizoen is al in de maak.

Blind Getrouwd seizoen 7 (Videoland)

We moeten nog even wachten op een nieuw seizoen van de Nederlandse Married at First Sight, maar er is een appeltje voor de dorst. Je kunt nu het zevende seizoen van Blind Getrouwd, de Belgische variant, kijken op Videoland. Net zoveel drama en intrige als in de versie van eigen bodem, maar dan met een zacht accent.

Bron: NPO3.nl, Videoland.nl, HBOMax.com, Netflix.com