Gegil Martien Meiland wordt zelfs de fans wat te veel: “Toe aan een stilteretraite”

We zijn natuurlijk wel wat hysterie en gegil gewend van de familie Meiland, maar tijdens de vakantie op Curaçao hebben omstanders bijna gehoorbescherming nodig. In de laatste aflevering ging de familie op excursie op het zonnige eiland, wat zorgde voor veel gegil in de auto en in het water.

Geschreeuw in de auto

Met twee auto’s gaat de familie op pad voor een rondrit door de natuur. Dat gaat, zoals we van de familie gewend zijn, niet zonder slag of stoot. Als de auto vast blijft zitten in het zand is het feest compleet en zet zowel Martien als zijn broer Jaap het op een schreeuwen in de auto.

Stilteretraite

Het vinden van een goede route, een goed restaurant en een fijne plek om te zwemmen: het is allemaal een uitdaging in deze aflevering. Het geschreeuw en gegil dat daarbij komt kijken, is zelfs iets te veel van het goede voor de trouwe kijkers van het programma. “Een zooitje”, noemt een van de kijkers het. Terwijl een andere kijker aangeeft dat ze na deze aflevering toe is aan een stilteretraite:

Die héle familie moet maar eens een afspraak maken voor gehoormiddelen pfff ze schreeuwen állemaal zeg mijn hemel!#chateauMeiland — Anneke Woudt (@AnnekeWoudt) 27 september 2021

Ik ben nog nooit zo moe geworden van een aflevering van #chateauMeiland — Seagull (@kuntumijvolgen) 27 september 2021

Mag ik zeggen dat dit een heel vervelende aflevering is. Wat een zooi. #chateauMeiland — Astrid van Beuningen (@Villaa120) 27 september 2021

Het is vandaag wel erg hysterisch. #chateauMeiland — Celine (@ck1406) 27 september 2021

Na deze aflevering ben ik toe aan een stilte retraite. Totaal doof en suf gegild. #chateauMeiland pic.twitter.com/3T0d9Ittym — Liesbeth (@SensiLies) 27 september 2021

Hele tijd niet gekeken. Vanavond maar weer eens een poging doen maar wat een vreselijk geschreeuw/gegil/chaos met elkaar. Die broer doet niet onder voor Martien. #chateaumeiland — Monica (@Monicaj25) 27 september 2021

De ideale hond voor Martien is eindelijk gevonden #schriktnietvangegil 😉😉 #chateauMeiland pic.twitter.com/OD5emAvIdb — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) 27 september 2021

Ben ik de enige die steeds meer erger aan het overdreven gegil in #chateaumeiland? Zijn ze nooit op vakantie geweest? Wat beschamende vertoning! — Starbase (@Starbas00848756) 27 september 2021

