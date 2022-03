Het is niet de eerste keer dat we Lone van Roosendaal, die de rol van Billy speelt, moeten missen. Lone zit al jaren in de cast van de soap en heeft al eerder afscheid genomen. Destijds leek haar afscheid definitief, tot ze plotseling weer teruggekeerde in november 2021.

De liefde achterna

Voor de fans van Ludo en Janine zal het vertrek als een opluchting komen, aangezien Billy ze al jaren het leven zuur maakt. Haar vertrek heeft echter niks te maken met de jarenlange vete met Ludo en Janine, het lijkt er namelijk op dat Billy voor de liefde vertrekt.

In de aflevering van volgende week dinsdag is namelijk te zien dat haar grote liefde Richard op de vlucht slaat, waarop Billy besluit hem achterna te reizen. Of Billy nu echt definitief de serie verlaat is niet duidelijk. Daar zullen we op moeten wachten...

Bron: RTL Boulevard