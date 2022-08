Gek op dieren? Dít is waarom je wil checken waar jouw bank, verzekeraar of pensioenfonds in belegt

Libelle samen met World Animal Protection

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen beleggen met het geld op spaarrekeningen en de premies die zij ontvangen in winstgevende bedrijven. De industriële veehouderij bijvoorbeeld. Maar in deze bedrijfstak komen regelmatig schrijnende omstandigheden aan het licht.

Rendement

Denk aan plofkippen met doorligplekken die binnen een maand van kuiken tot kip worden gemest, varkens in donkere en krappe kooien of koeien die urenlang in overvolle, soms veel te hete veewagens staan. Toch investeren veel financiële organisaties in bedrijven waar dit voorkomt, simpelweg omdat hier momenteel winst te behalen valt.

Oog voor dieren

Wie dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan, wil waarschijnlijk niet indirect bijdragen aan dit soort situaties. Gelukkig kun je ook kiezen voor een financiële dienstverlener die wél oog heeft voor dierenwelzijn, bijvoorbeeld doordat deze eisen stelt aan de leefomstandigheden van de dieren en boeren ondersteunt bij de transitie naar een duurzame en diervriendelijke manier van werken.

54% van de Nederlanders is bereid pensioen in te leveren ten gunste van dierenwelzijn*.

Eerlijke Geldwijzer

In de Eerlijke Geldwijzer is in één oogopslag te zien hoe banken, pensioenfondsen en verzekeraars scoren op onderwerpen als dierenwelzijn, klimaatverandering en mensenrechten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de 10 grootste pensioenfondsen in Nederland nog onvoldoende scoren op dierenwelzijn.

Laat je horen

De klant is koning. Dus scoort jouw bank, verzekeraar of pensioenfonds slecht op dierenwelzijn, dan kun je laten weten dat je ontevreden bent over het beleid. Dit kan je op drie manieren aanpakken:

Een klacht indienen via de via de Eerlijke Geldwijzer of een e-mail sturen naar de financiële instelling. Overstappen naar een bank of verzekeraar met oog voor dierenwelzijn. Een pensioenfonds kun je niet kiezen, wel is het mogelijk om samen met je werkgever in actie te komen. Meedoen aan campagnes van van World Animal Protection . Deze organisatie komt regelmatig in actie om de financiële sector aan te sporen in dierenwelzijn te investeren.

Een wereld zonder dierenleed

World Animal Protection zet zich al meer dan 70 jaar in voor het welzijn van dieren in de veehouderij en in het wild door campagne te voeren en afspraken te maken met bedrijven en overheden. De organisatie streeft naar een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat. Kijk hier voor meer informatie en tips.

*Onderzoek uitgevoerd in opdracht van World Animal Protection (Dierenwelzijn en pensioenen), september 2019.