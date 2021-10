Gek op woonprogramma's? vtwonen gaat in nieuw tv-programma op zoek naar interieurtalent

Op zondag 24 oktober gaat het programma Interieurtalent gezocht met vtwonen van start. En dat is eigenlijk een talentenjacht, maar dan op het gebied van interieur.

Nieuw woonprogramma van vtwonen

In dit programma halen tien talenten, afkomstig uit Nederland en België, alles uit de kast om de vakjury te verrassen. De winnaar van het programma krijgt niet alleen de titel ‘Grootste Interieurtalent van Nederland en België’, hij of zij mag ook een eigen online serie over interieur maken.

Spannende afvalrace

De spannende afvalrace bestaat uit acht afleveringen. Wie heeft het juiste gevoel voor stijl, is op de hoogte van de laatste woontrends en weet alles perfect te combineren? Dat beoordeelt de vakjury, bestaande uit interieurstylist Frans Uyterlinde en interieurfotograaf Muk van Lil. Het programma wordt gepresenteerd door de Vlaamse Sieg De Doncker.

Van 400 naar 10

Meer dan 400 interieurliefhebbers gaven zich op voor het programma. Na een spannende tweede ronde waarbij dertig kandidaten aan de slag mochten met een opdracht, bleven er tien stylingtalenten over.

Zondag van start

Zien wie er als winnaar uit de bus komt? Interieurtalent gezocht met vtwonen is vanaf zondag 24 oktober elke zondag om 17.30 uur te zien op SBS6.

Bron: vtwonen.