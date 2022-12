Gek op Wordle? Speel dan snel ‘Het Woord’ op Libelle.nl

Wordle is een woordspelletje dat je op je mobieltje kunt spelen en veel wegheeft van Lingo. Je moet namelijk een woord van vijf letters raden. Je typt dus een willekeurig woord van vijf letters in en vervolgens kun je zien of je op de goede weg bent. Als er een geel vierkantje achter de letter verschijnt, dan is de letter goed, maar staat deze nog niet op de juiste plek. Zie je een groen vakje verschijnen? Dan betekent het dat de letter goed is én op de juiste plek staat.

ZES POGINGEN

Je gaat dus net zo lang door tot je het woord hebt geraden, maar je hebt maar zes pogingen om dit te doen. Je krijgt iedere dag één nieuw woord. Als het je niet lukt binnen zes pogingen, dan moet je dus tot morgen wachten op een nieuw woord. Het leuke is dat dit spelletje ook nog eens onwijs goed is voor je brein, blijkt uit onderzoek!

Nieuwsgierig geworden? Ga dan snel naar libelle.nl/puzzels!