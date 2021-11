Geld besparen én het klimaat helpen tegelijkertijd? Zó doe je dat!

Glasgow

Laten we beginnen bij de klimaattop in Glasgow. Van 1 tot 12 november spreken daar zo’n 120 wereldleiders over een aanpak van de klimaatverandering. Bij de top in Glasgow zijn wereldleiders zoals Joe Biden, president van de VS, en een afgevaardigde van China aanwezig, maar ook demissionair premier Rutte schuift aan.

Ieder land een plan

Wat ze daar dan doen? Ze stellen, net als vijf jaar terug in Parijs, een akkoord op ten aanzien van het klimaat. Daarin staan doelstellingen die ieder land probeert te bereiken. Het doel is natuurlijk om klimaatverandering een halt toe te roepen.

Ieder land komt met een eigen plan naar de klimaattop. Zo'n plan heet een NDC, een Nationally Determined Contribution, oftewel een ‘landelijk bepaalde contributie'. Al die plannen samen vormen de basis voor het nieuwe akkoord.

Regelboek

Je begrijpt, het is nogal een taak om zoveel plannen samen te voegen in één akkoord over de klimaatrichtlijnen én alle landen daarmee in te laten stemmen. Daarom duurt het overleg ook ruim anderhalve week. Maar uiteindelijk rolt daar wel de basis van een zogenaamd rulebook uit, een bundel afspraken waarin staat hoe landen zich moeten gedragen.

Het rulebook staat iedere klimaattop opnieuw op de agenda, omdat het document door de tijd heen verjaart. Informatie over het klimaat verandert voortdurend, daarom is in het boek opgenomen dat er iedere vijf jaar, met een klimaattop, een nieuwe wordt opgesteld.

Wat merken wij?

Maar wat merken wij nou van die klimaattop? Het voelt misschien als een erg politiek gebeuren, maar ook wij merken in ons dagelijkse leven veel van de afspraken die uit de top rollen. Veel van de zogenaamde duurzaamheidsmaatregelen die in Nederland en Europa worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan, zijn namelijk om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Denk daarbij aan het verbod op wegwerpplastic en het moeten betalen voor plastic tasjes in winkels.

Klimaatwet

In Nederland stelden wij aan de hand van het brede Klimaatakkoord van Parijs een specifieke klimaatwet op. Daarin wordt de lijn vastgelegd die de Nederlandse regering moet voortzetten om de doelen van Parijs te halen. De manier waarop de regering dat doet, heeft impact op ons, zoals met de plastic tasjes.

Zelf aan de slag

Uit de top in Glasgow rolt dus een nieuw akkoord, met nieuwe doelen en nieuwe afspraken die voortvloeien uit het vorige akkoord. Maar voor het zover is, kunnen we zelf óók aan de slag om wat te doen voor het klimaat. En het leuke is dat deze tips jou ook nog eens veel geld kunnen besparen, aangezien de energieprijzen de pan uit rijzen.

In alle gaten en hoeken

De makkelijkste manier om je huis duurzamer én zuiniger te maken, is om te zorgen dat je huis geen warmte meer verliest door kieren en gaten. “Dichten dus”, die warmteverliezers, zegt ventilatie- en woonklimaatexpert Lars Boelen van ParisProofPlan tegen Libelle.nl. Het is heus niet nodig om een dure verbouwing in te gaan om de lekkages in je woning te repareren.

Frisse lucht

“Het dichten van zulke kieren hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je kan in de betere bouwmarkt voor niet al te veel geld speciale luchtdichte, flexibel blijvende tape kopen. Die kun je bijvoorbeeld over de kieren plakken. Denk ook aan speciaal folie om over je enkelglas ramen te plakken voor meer isolatie”, legt hij uit.

Hij benadrukt wel dat het van belang is om je huis bewust te ventileren als je alle kieren en gaten dichtmaakt. “Anders heb je natuurlijk geen frisse lucht in huis. Maar gecontroleerd ventileren is nog altijd beter dan onbewust warmte verliezen door gaten en kieren.”

Gordijn naar zolder

Ook heeft Lars een tip voor mensen met een vaste trap naar zolder die ze nauwelijks gebruiken. “Hang een gordijn voor die trap. Als jij beneden stookt, stijgt zonder zo’n gordijn de warmte helemaal op naar de zolder waar niemand is. Hartstikke zonde. Een lekker dik en rondom sluitend gordijn voor de trap hangen scheelt je een hele verdieping verwarmen.”

Bron: NOS, Natuur en milieu, Klimaatakkoord.nl, Lars Boelen van ParisProofPlan.