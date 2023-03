Geld maakt gelukkiger dan we denken

Dat geld gelukkiger maakt, zou gelden tot een inkomen van 70.000 euro per jaar. Daarna ga je er geen spat meer op vooruit, al zou je tien miljoen euro verdienen, onderzocht psycholoog Daniel Kahneman van de Princeton-universiteit in 2010. Jaren werd dit gegeven als feit beschouwd, maar nu blijkt de vork iets anders in de steel te zitten.

Geluksgrens

Er is lang niet altijd een ‘geluksgrens’ als het om geld gaat, laat onderzoeker Matthew Killingsworth van de University of Pennsylvania weten. Of je gelukkiger wordt van meer geld, hangt af van je emotionele welzijn. Ben je ongelukkig, dan zul je blijer worden van een jaarinkomen tot ongeveer 90.000 euro. Daarna stopt het. “Als je rijk bent, maar doodongelukkig, zal meer geld je niet helpen. Voor de rest van de mensen geldt dat wel, al verschilt het per persoon”, legt Killingsworth uit.

More is (meestal) more

Voor de middengroep en degenen die zichzelf al heel gelukkig prijzen, geldt volgens het onderzoek geen bovengrens: zij worden wel degelijk een stuk happier van meer geld. Óók als dat veel meer dan 90.000 euro per jaar is. De conclusie is dus dat er een gelukkige meerderheid is die van meer geld nóg gelukkiger wordt, en een ongelukkige minderheid die een grens bereikt.

Bron: Scientas