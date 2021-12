Geldtip! Verhogen eigen risico loont steeds meer: tot wel 336 euro per jaar

In Nederland kennen we een verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen over zorg uit de basisverzekering, voordat je een vergoeding van de verzekering krijgt. Dit eigen risico kún je verhogen als je denkt dat je geen zorg nodig gaat hebben. In stapjes van 100 euro, tot maximaal 885 euro. Hoe hoger je het bedrag van het eigen risico zet, hoe meer premie je bespaart. Tot wel 336 euro per jaar.

Het is een trend

“We zien vooral bij de minder bekende merken een trend dat het verhogen van het eigen risico steeds meer loont”, zegt Bas Knopperts zorgexpert bij Independer. Twee jaar geleden zagen we nog dat je maximaal 300 euro korting kon krijgen als je het eigen risico tot 885 euro verhoogde. Nu is dat bij verzekeraar Zorg en Zekerheid al 336 euro per jaar.

Rekensommetje

Eigenlijk is het gewoon een rekensom. Maak je gebruik van zorg vanuit de basisverzekering, dan betaal je altijd de eerste 385 euro zelf. Dit geldt voor één kalenderjaar. Verhoog je dat tot 885 euro, dan moet je dus 500 euro op de bank hebben staan. Als je namelijk onverwacht wél veel zorgkosten maakt kan dat oplopen tot maximaal 500 euro extra die je uit eigen zak moet betalen. Maar je krijgt wel een korting van 336 euro, dus het kost je dan feitelijk 164 euro. Als je niet boven de 385 euro eigen risico uitkomt, dan heb je feitelijk 336 euro verdient. “Dat is dus zeker het nadenken waard. Want als je niet verwacht hoge kosten te maken, dan kan het je honderden euro’s opleveren”, aldus Independer zorgexpert Bas Knopperts.

Goedkopere ‘merken’

“Je kunt ook kijken naar de minder bekende merken van bekende zorgverleners”, adviseert Knopperts. Onder de naam Menzis en VGZ geven de verzekeraars 180 euro korting bij een maximaal eigen risico. Maar onder hun goedkopere merken is dat flink hoger. Zo krijg je bij Anderzorg, ook een merk van Menzis, 288 euro per jaar extra korting. En bij Bewuzt van VGZ is dat 240 euro per jaar. Dat zijn redelijk grote verschillen binnen hetzelfde verzekeringsconcern.

Hoogste korting bij kleinste merken

Uit de berekeningen van Independer blijkt juist bij de minder bekende merken het verhogen van het eigen risico meer is gaan lonen. Zo was de korting bij Bewuzt in 2020 nog 15 euro per maand en nu is dat 20 euro. Bij de Zorg en Gemak Polis van Zorg en Zekerheid is het voordeel het grootst: 28 euro per maand. Twee jaar geleden was dat nog 22 euro. Als je geen gebruik maakt van zorg, bespaar je op jaarbasis dus 336 euro.

Opvallend is dat er bij de grote merken juist een omgekeerde trend is: daar wordt de korting juist afgebouwd. Bij a.s.r gaat de korting voor een maximaal eigen risico met 5 euro per maand omlaag. Hetzelfde geldt voor de Menzis-basisverzekering. “Je zou dit kunnen zien als een strijd tussen de minder bekende merken om de gezonde en vaak jonge klant”, zegt Independer expert Knopperts.

In stapjes verhogen

Bij veel verzekeraars kun je ook het eigen risico in stapjes verhogen. Dan krijg je bijvoorbeeld per 100 euro een korting. Tot en met 31 december kun je bij je verzekeraar het eigen risico nog aanpassen. Nog niet helemaal zeker of je je eigen risico wel of niet moet verhogen? Gebruik dan deze handige adviestool van Independer.

Bron: Independer