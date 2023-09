Geniet nog even van het weer, want dèze weersverandering staat ons te wachten

De hoge temperaturen en de zon worden langzaam maar zeker ingeruild voor herfstweer.

Tropische temperaturen

We beginnen met goed nieuws, want net als vandaag (het is vandaag de warmste 10 september ooit gemeten) ziet ook de weersvoorspelling van morgen er nog rooskleurig uit. De temperatuur loopt op tot maximaal 33 graden en de zon schijnt fel. Wil je nog wat bijbruinen, dan is morgen dus het moment. Aan het einde van de dag neemt de bewolking namelijk al toe én is er een grote kans op regen- en onweersbuien.

Regen- en onweersbuien

Het weer van maandagavond trekt zich door over de rest van de week. Vanaf morgen zal de middagtemperatuur gemiddeld 20 graden zijn- en buien in de loop van de middag niet ongewoon. Woon je midden in het land, dan krijg je het waarschijnlijk het zwaarst te verduren, want daar komen naar verwachting de heftigste buien voor. Heb je last van de overgang van de zomer naar de herfst, dan zijn er gelukkig een aantal tips waarmee je het jezelf wat makkelijker maakt.

Bron: Weeronline