Geniet nog maar even van de laatste (na)zomerdag: híer gaat het vanavond onweren

En de temperatuur, die gaat helaas omlaag.

Donderdag

Hoezee! Donderdag begint nog met een beetje zon. Smeer je nog maar even goed in, want tot een uur of drie ‘s middags kun je nog genieten van een blauwe lucht met slechts een paar wolken én wat warme zonnestralen. Met 22 graden in het westen en 27 graden in het oosten, is het dan nog goed toeven.

Onweer

Later op de dag komt daar verandering in. Juist omdat het iets warmer wordt, ontstaan er in het oosten en zuidoosten van het land stapelwolken, die hier en daar uitgroeien tot onweersbuien. Met windkracht 4 en hier en daar een bui kan dat behoorlijk herfstig aanvoelen.

Later in de avond en nacht zal vooral het oosten opgeschrikt worden door enkele onweersbuien. In de rest van het land blijft het droog.

Wisselvallige week

De rest van de week blijft het bewolkt en wisselvallig in het land. Met temperaturen rond de 20 graden, matige wind en hier en daar een bui, is de herfst steeds meer voelbaar. Gelukkig laat de zon zich af en toe nog wel zien. Vooral zondag (je raadt het niet!) is er regelmatig sprake van wat zonnige periodes, waarin het nog heerlijk is om een wandeling te maken.

Bron: Weer.nl.