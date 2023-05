Geniet zolang het kan, want volgende week wordt het weer kouder

Volgende week wordt het helaas alweer een stuk kouder.

Warm, zonnig weekend

Vanwege de noordoostelijke wind wordt de komende dagen een vrij warme lucht naar ons land geblazen. De temperatuur stijgt naar 18 graden in het noorden van ons land tot maximaal 23 graden in het zuiden. Het zonnetje breekt af en toe door, maar neem dit weekend je paraplu wel mee. Hier en daar kan een enkele (onweers)bui vallen.

Broeierig weer

Vrijdag voel je ’s ochtends al de beduidend warmere lucht. In het zuidwesten kunnen er nog wat druppels vallen, maar in de rest van Nederland wordt het snel droog en komt de zon tevoorschijn. In het oosten kan de temperatuur oplopen tot wel 22 graden Celsius. Smeer je goed in, want de zonkracht is erg hoog. Een lichte huid kan al binnen 25 tot 40 minuten verbranden. Vrijdagavond kan broeierig aanvoelen. De kans op een paar fikse buien en onweer is ook aanwezig.

Warme Moederdag

Zaterdag en zondag voelt het buiten prettig warm aan. Met 18 tot 22 graden is het heerlijk zonnig weer, dus dat wordt eindelijk genieten van de lente. Vooral zaterdag lijkt een overwegend droge dag te worden met de meeste zonneschijn. Zondag ontstaan helaas wat meer stapelwolken en ’s avonds kan er veel regen vallen, met hier en daar wat gedonder.

Kouder weer volgende week

Na het weekend zakt de temperatuur. Ook de kans op hevige regenbuien neemt toe. Aangezien de wind meer naar het noorden draait, wordt het ook weer wat frisser. Berg je jas dus nog maar niet op. Wolkenvelden gaan volgende week meer overheersen, al komt de zon af en toe tevoorschijn. De temperatuur daalt naar 12 tot maximaal 15 graden. Dat is een stuk lager dan normaal in mei.

Pas rond het hemelvaartweekend zal de temperatuur weer stijgen, dus geniet van komend weekend.

Bron: Weeronline