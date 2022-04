Genieten of bibberen: zet het mooie weer ook dit weekend door?

Morgen wisselt de zon nog af met wolkenvelden en kan er af en toe een kleine regenbui vallen. Gelukkig blijft het in de meeste plaatsen droog. De temperaturen liggen in de middag tussen de 13 graden op de Wadden en 18 graden in het zuiden van het land. Vergeet je jas niet mee te nemen als je naar buiten gaat, want door de aantrekkende oosten- tot noordoostenwind en de wolkenvelden kan het af en toe best fris zijn.

Weer in het weekend

Zaterdag is het een stuk aangenamer, want dan is de bewolking weer het land uit en krijgt het zonnetje de ruimte om lekker te schijnen. Alleen in het zuiden kan er nog wat sluierbewolking zijn. De temperaturen liggen zaterdag tussen de 18 graden in het oosten en noorden tot 21 graden in Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en de kustregio van Zuid-Holland. Op het strand is het dus aangenaam. Op de Wadden blijft het rond de 15 graden en zorgt een stevige wind ervoor dat het helaas niet heel warm is buiten.

Weer op zondag en volgende week

Zondag laat het zonnetje zich weer volop zien, maar komen er later op de dag ook wat wolkenvelden voorbij. In het zuiden en met name het zuidoosten kan er een beetje regen vallen. Ook is het wat minder warm: in het noorden rond de 12 graden en in het zuiden rond de 17. Helaas wordt het na het weekend wat frisser met temperaturen tussen de 10 en 15 graden. Ook komt er wat bewolking ons land binnen en valt er aardig wat regen. Benieuwd naar het weer op Koningsdag? Ook daarvoor zijn de eerste voorspellingen al binnen.

Omdat het zonnetje zich dit weekend regelmatig laat zien, is het belangrijk dat je jezelf goed beschermd tegen de zon. Daarom hier wat tips:

Bron: Weer.nl