Aan het besluit ging een bijzonder incident vooraf: vorig jaar herfst moest iemand vanwege diens ontblote bovenlijf het zwembad verlaten. Het zwembadpersoneel zag de persoon in kwestie ten onrechte aan voor vrouw, terwijl diegene zich identificeerde als man.

Toegangsverbod

In eerste instantie weigerde de man het pand te verlaten, maar tevergeefs. Later kreeg hij daar een toegangsverbod bovenop; hij mocht in de toekomst geen voet meer in het Göttingse zwembad zetten. Vreemd, vond Mina Berger, het onderwerp van gesprek. Volgens hem kan het niet zo zijn dat sommige borsten – die van mannen – wel mogen worden getoond en andere niet. Het voorval zorgde voor zoveel ophef dat het zelfs de plaatselijke politiek haalde en een debat aanwakkerde. Naar aanleiding daarvan is besloten topless zwemmen in alle zwembaden in de stad toe te staan.

Topless weekenden

De regionale omroep WDR meldt dat het gaat om een proef, die op 1 mei ingaat en tot 31 augustus duurt. Alleen in het weekend mag dan topless door het zwembad worden gebanjerd. Het doel is om een gelijke behandeling van beide geslachten te stimuleren.

Bron: WDR