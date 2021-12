Georgina Verbaan gaat uit de kleren in ‘Het perfecte plaatje’ en dat zorgt voor veel ongemak

Uiteindelijk ging de badjas tóch uit en dat zorgde zowel bij Georgina als bij de kijkers thuis voor veel ongemak.

Spannende eerste opdracht

Tijdens de spannende eerste opdracht moesten Juvat, Frits, Patrick, Georgina en Bridget een actiefoto maken van een ME-team tijdens een training vol relschoppers, rondvliegende stenen en molotovcocktails. De foto van Frits kwam als beste uit de bus, dus mocht hij als eerste kiezen bij de tweede opdracht. De fotografen moesten een iconische albumhoes namaken.

Uit de kleren

Als winnaar van de eerste opdracht mocht Frits solo aan de slag. De overige kandidaten werden in duo’s opgedeeld. Zo werd Bridget gekoppeld aan Patrick en moesten ook Juvat en Georgina samen aan de slag. Juvat koos voor een albumhoes van Prince. Als zijn model moest Georgina dus uit de kleren... maar daar had de actrice niet zoveel zin in. Na meerdere keren aan te geven dat ze niet wil, besluit ze het uiteindelijk - weliswaar zónder cameraploeg - toch te doen.

Impliciete druk

De één vindt het dapper en hartstikke stoer, anderen vinden het echt niet kunnen, aangezien Georgina duidelijk een paar keer ‘nee’ zei. “Ik vind deze impliciete druk echt niet oké. En dan gaan ook de complimenten naar de man die haar op haar gemak stelt?”, reageert een kijker op Twitter.

Extra punten voor Georgina

Hoe dan ook, het is een prachtige foto geworden en we hopen dat Georgina er zelf ook blij mee is. De jury is in ieder geval enthousiast. Juvat krijgt er zelfs een 9 voor. Volgens de kijkers heeft hij dat allemaal te danken aan zijn model. “Ik vind eigenlijk dat Georgina extra punten moet krijgen. Zij máákt de foto van Juvat”, klinkt het tussen de reacties.

Georgina naakt op een cover, moest dat nou echt? Waarom nou juist deze cover? Ik vind deze impliciete druk echt niet oké. En dan gaan ook de complimenten naar de man die haar op haar gemak stelt? Ze (productie!) hadden genoegen moeten nemen met haar 1e nee #hetperfecteplaatje — Ruby (@rubydenijs) 1 december 2021

Juvat een 9… fantastische foto!!

Maar daarvan komen er 8 op het conto van @GVerbaan.

16 punten voor haar!!!#hetperfecteplaatje — Visser - 📳 QR voorstander (@TimmerVisser) 1 december 2021

Ik vind eigenlijk dat Georgina extra punten moet krijgen.



Die maakt de foto van Juvat.#hetperfecteplaatje — Draekje (@Draekje1) 1 december 2021

Ze kan het goed hebben, Georgina, maar ik vind het eigenlijk niet kunnen dat het op deze manier moet... #hetperfecteplaatje — Enrico Pallazzo (@killmymusic) 1 december 2021

"Nee hoor, dat doe ik écht niet!!" Aldus een tóch naakte Georgina.#HetPerfectePlaatje — Hummie (@Hummertje_) 1 december 2021

Oh Georgina! Heldin! Echt super stoer om het gewoon naakt te doen ondanks je ongemak daarvoor 💪❤ #hetperfecteplaatje — Gonny (@gon78ny) 1 december 2021

Vind het echt niet kunnen dat de kandidaten zo voor het blok worden gezet. Naakt, een spandex-pakje... Je moet er maar zin in hebben. #hetperfecteplaatje — Linda Rijpert (@lindarijpert) 1 december 2021

Ze zegt duidelijk nee, hij dramt door, zij geeft uiteindelijk toe en staat als boer met kiespijn naar haar eigen foto te kijken.

En dan wordt er gepraat over Juvat die zo'n heer is want hij zorgt dat zij zich comfortabel voelt 🤔 #hetperfecteplaatje — HuizeMartens2.0 (@huizemartens2) 1 december 2021

Georgina soort van gedwongen naakt laten fotograferen vind ik wel een beetje stom #hetperfecteplaatje — Johanneskannietwachtentot2022 (@hetisjohannes) 1 december 2021

