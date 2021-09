Georgina Verbaan over seksualisering in media: “Als ik dat nu terugzie, kan ik wel overgeven”

Georgina maakte als 17-jarige haar intrede in de bekendste soap van Nederland, waar zij de rol van Hedwig Harmsen vertolkte. Van de ene op de andere dag was ze een BN’er: “Bekend worden was echt shocking. Heel eng,” zo blikt ze terug. Georgina kreeg ineens te maken met fotoshoots, interviews en paparazzi. “Dat was verschrikkelijk. Ik wist niet wie ik was, dat zou je op die leeftijd een beetje rustig aan moeten ontdekken. Maar als je zo bekend wordt, wordt dat voor je besloten. Je hebt weinig controle.”

“Ik werd niet gedwongen, maar ik had wel het gevoel dat het moest”

Achteraf vindt ze zichzelf veel te jong voor alle media-aandacht. Vanuit Goede tijden, slechte tijden kreeg ze ook geen begeleiding in het plotseling bekend worden. Op de set van de soap krijgt ze wel meteen van haar collega Angela Schijf een waarschuwing. Zij vertelde haar dat ze voor sommige fotografen moest oppassen. ‘Voor je het weet sta je in je beha, die kletst je uit de kleren’, aldus Angela. Ondanks de waarschuwing, trapte Georgina er toch in. “Uiteindelijk zijn er wél foto’s van mij in een behaatje op mijn 17de. Het was niet iets wat ik echt wilde. Ik werd niet gedwongen, maar ik had wel het gevoel dat het moest.”

“Dat was echt héél erg”

Als Georgina een shoot voor de Playboy doet, ontstaat er ook eens in de media een discussie over de echtheid van haar borsten. Georgina voelt zich uiteindelijk genoodzaakt om een mammogram te doen in het ziekenhuis en deze met de media te delen, om zo van de discussie af te zijn. “Dat was echt héél erg. Traumatisch, eerlijk gezegd. Ik weet niet waarom ik vervolgens dat mammogram heb gedaan, maar iets in mij wilde bewijzen dat het niet zo was.” Georgina laat zelfs een verslaggever van AT5 aan haar borsten voelen. “Als ik dat terugzie, kan ik wel overgeven. Ik schaam me zo erg dat ik erin ben meegegaan.”

Andere tijden

Georgina denkt dat de kwestie rond haar shoot in de Playboy vandaag de dag heel anders zou zijn gelopen. “Nu worden mensen ervoor berispt als ze zich op deze manier over een vrouwenlichaam uitlaten. Metéén. Je wordt gecanceld, denk ik.”

Bron: Volkskrant