Geraldine in tranen om 25-jarige Yannick met dwarslaesie in ‘Five days inside’

Bij een dwarslaesie kan iemand grotendeels verlamd raken. Dit komt door een beschadiging aan het ruggenmerg, waardoor de signalen van de hersenen niet meer bij de rest van het lichaam terechtkomen.

In de Sint Maartenskliniek komen patiënten in een zwaar revalidatieproces terecht met als doel zo veel mogelijk lichaamsfuncties terug te krijgen.

Nachtmerrie

Alleen al het idee van een dwarslaesie, komt hard binnen bij Geraldine. “M'n grootste nachtmerrie”, noemt ze het. En dat die nachtmerrie zomaar werkelijkheid kan worden, beseft de presentatrice zich als ze in gesprek gaat met de 25-jarige Yannick. Vier weken eerder zat de jonge jongen achter het stuur na een feestje. Dronken. Het ongeluk dat volgde, zorgde ervoor dat hij volledig verlamd raakte. Enkel zijn rechterhand kan hij nog bewegen.

Pijn

Het verhaal raakt Geraldine enorm. “Het feit dat hij zelf ook realiseert hoe fout hij bezig is geweest... Dat hij de auto in is gestapt met alcohol op. En hoe dat nu zijn hele leven heeft overgenomen. Ik weet niet. Je ziet bij hem gewoon heel erg de pijn”, zegt ze na hun eerste gesprek.

Emotioneel gesprek

Een dag later spreekt ze weer met hem. Het gesprek neemt een emotionele wending. Yannick geeft aan hoe belangrijk verbetering in zijn leven is. Komt hij niet van zijn dwarslaesie af? Dan hoeft het voor hem niet meer. “Ik ben niet bang om dood te gaan”, besluit hij.

Rauw

Geraldine kan haar tranen niet meer bedwingen na het gesprek. “Ik heb helemaal geen recht om tranen te hebben, maar het voelt gewoon heel rauw bij hem”, zegt ze met waterige ogen. “Ik hoop zo dat Yannick uit dit donkere hoofdstuk komt, want je moet uiteindelijk accepteren wat er aan de hand is met je en dan moet je doorgaan.”

Hoop

Toch blijft Yannick hoop houden. Iedere nacht droomt hij dat hij kan lopen. “En dan word je wakker en blijkt dat je in een nachtmerrie leeft”, zegt hij. De doktoren denken dat het niet goed komt en hebben Yannick erop voorbereid dat hij mogelijk nooit meer zal kunnen lopen. “Ik zal ze het tegendeel bewijzen”, blijft hij hoopvol zeggen. En dat blijkt. Aan het einde van de aflevering kan Yannick weer een klein beetje bewegen.

