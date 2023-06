Geraldine Kemper voor het eerst open over overleden vader: ‘Hij was verslaafd’

Ook vertelt ze dat ze geen afscheid van hem heeft kunnen nemen toen hij overleed.

Gezin verlaten

“We zijn met z’n drietjes opgegroeid: m’n zusje, m’n moeder en ik. Mijn vader was er wel, maar toen ik vijf was, is hij weggegaan”, vertelt Geraldine. “Hij was... Ik heb het heel lang niet gezegd, maar hij is vorig jaar overleden en nu denk ik: ik kan het best zeggen. Hij was verslaafd aan het bruine spul, heroïne.”

Haar vader heeft door zijn verslaving het gezin verlaten. “We zijn hem een beetje kwijt geraakt. Ik was heel jong en ik het het achteraf pas gehoord wat er allemaal is gebeurd. Maar ik denk dat mijn moeder heeft gezet: ‘Het is dit of dat.’ En toen heeft hij voor ‘dat’ gekozen.”

Verslaafde vader

Tijdens de lange periode waarin ze haar vader niet sprak, miste ze hem niet. Vijf jaar geleden nam ze toch contact met hem op. “Ik had altijd: hoe ziet deze man eruit? Maar dan zie je hem na zoveel jaar en dan is het toch een soort van vreemde. Ik moet wel zeggen: hij was er niet helemaal meer bij”, vervolgt ze. “Het was een beetje alsof je een afterparty binnenkwam. De muziek stond nog aan. Echt heel erg. Als ik er nu aan terugdenk, denk ik: hoe heb ik dat in godsnaam gedaan?”

Overlijden

Hij verborg zijn verslaving niet voor zijn dochter. “Hij liet het gewoon zien. Dat spul. Dat ik dacht: zo gewoon is dat niet, maar het is zo gewoon voor iemand.” Ze heeft hem maar een keer gezien. Vorig jaar kreeg ze een telefoontje dat het niet goed met hem gaat, maar ze was te laat om afscheid te nemen. “Dat heb ik net gemist.”

Vaag rouwproces

Het rouwen raakt de presentatrice wel. “Ik verwachtte dat het langs me heen zou gaan, maar ik heb het vorig jaar nog best lastig gehad. Je bent toch aan het rouwen om iemand die je eigenlijk niet goed kent. Maar ergens dacht ik: nu kan ik hem ook niet meer echt leren kennen. Een vaag rouwproces.”

Geraldine is er nu voor het eerst open over. “Ik heb dat heel lang niet gezegd, maar ik denk nu: die man is dood. Nu kan ik gewoon zeggen hoe het zit. Ergens vond ik het ook zielig: zo’n man heeft zijn hele leven vergooid aan de verboden vruchten.”

Presentatrice Geraldine Kemper heeft een zware periode achter de rug. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt wat er aan de hand was.

Bron: RTL Boulevard