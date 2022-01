De zanger bedankt in het interview voor de steunbetuigingen die hij de afgelopen dagen heeft ontvangen. Hij vertelt dat er via social media meer dan honderdduizend berichten zijn binnengekomen en dat ze wel 1500 kaarten met lieve woorden hebben ontvangen. “Wanneer ik er eentje lees, willekeurig, vallen m’n tranen er zo op. Ik zou niet weten waar ik moest beginnen met ze allemaal te beantwoorden. Dat gaat ook niet lukken. Daarom wil ik iedereen alvast bedanken voor alle condoleances. Dinsdag nemen we afscheid van mama met een mooie dienst, waarin m’n broer zal voorgaan. Zoals mama wilde, blijft het ingetogen”, aldus Gerard.

Mooie dienst

De familie neemt dinsdag in Schagen afscheid van Janny, daar woonde ze al haar hele leven. Gerard vertelt dat hij haar zelf heeft opgemaakt en haar kapsel heeft gedaan. Een groot circus wilde Janny ook niet, maar het wordt volgens Gerard wel een mooie dienst. Hij gaat zelf niet zingen. Wel wordt zijn muziek gespeeld: Mama, No more bolero, Stay in my life en Climb every mountain. “Maar dat live zingen? Ik heb Karin Bloemen gevraagd dat te doen. Zij zingt het prachtige Geen kind meer, over het sterven van je moeder. Dat is zo mooi. Maar zelf zou ik dat nu niet kunnen...”

Bron: Telegraaf.nl