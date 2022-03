Gerard is zijn hele leven al heel close met zijn moeder geweest en zag haar dan ook regelmatig. Dat hij nu niet meer bij haar op bezoek kan gaan, is iets wat nog altijd niet helemaal is binnen gekomen. “Op de stomste momenten wil ik haar even bellen of een foto appen. Of ik zie een mooi bosje bloemen en denk: die neem ik gezellig voor haar mee. En dan duurt het steeds weer een paar seconden voordat ik me realiseer dat het niet meer kan.”

“Ik voelde dat het misging”

Gelukkig heeft Gerard tot het allerlaatste moment nog bij zijn moeder kunnen zijn. “De avond voor haar overlijden was ik bij haar in het ziekenhuis. Ze zei: Gerard, ik ben zo ziek. Zo ziek heb ik me nog nooit gevoeld. Die nacht mocht ik bij haar slapen. Ik weet nog dat ik tussendoor even naar huis ging om wat spulletjes te halen. Ik voelde gewoon dat het misging.”

“Ik heb een geweldig leven gehad”

Toen Gerard terug kwam hield hij haar hand vast en wreef hij er af en toe over. “Ze zei: huil maar niet kind en maak je geen zorgen. Ik heb echt een geweldig leven gehad.” Gerard liet daarop weten dat ze het beste kon gaan slapen als ze moe was. “En als je nu merkt dat je heel moe bent, dan mag je ook blijven. Bij papa of bij Cor. En doe ze de groeten.”

Bron: Story