Gerda (64) heeft haar derde prik al: “Ik ben er blij mee”

Begin november adviseerde de Gezondheidsraad om een boosterprik toe de dienen aan zestigplussers en iedere 18-plusser die in een zorginstelling woont. De reden: ouderen zijn na een reguliere vaccinatie (dus zonder boosterprik) minder goed beschermd tegen ziekenhuisopname dan jongere leeftijdsgroepen. Zo blijkt uit onderzoek van het RIVM dat 70-plussers na vaccinatie 89% minder kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen, terwijl dat voor 70-minners 96% is. Vanaf 6 december zou de eerste groep, de 80-plussers, een afspraak maken op een booster. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge probeert de campagne nu naar voren te halen.

Borstkanker

Gerda kreeg begin november haar derde vaccinatie. Dat is niet helemaal hetzelfde als een boosterprik. Voor patiënten met een ernstige afweerstoornis valt deze derde prik onder de ‘basisvaccinatie’. Gerda kwam hiervoor in aanmerking omdat ze in juli 2020 de diagnose borstkanker kreeg. “In januari 2021 kreeg ik mijn laatste chemokuur en in april mijn eerste coronavaccin. Omdat hier maar een paar maanden tussen zit, zou het kunnen dat mijn immuunsysteem in april nog niet optimaal was. Ik vind het een fijn idee dat ik nu extra beschermd ben.”

Geen twijfel

Na gesprek met haar oncoloog besloot Gerda al snel dat het ondanks, of misschien wel dankzij, haar ziekte belangrijk was om het vaccin te nemen. Het gaf haar een gevoel van vrijheid. “Ik had chemokuren en was daardoor extra kwetsbaar, júist voor corona. Daarom was ik voorzichtig en meed ik grote groepen, maar ik wilde mezelf niet opsluiten. Mijn behandeling en borstamputatie was al zwaar genoeg, als ik dan ook nog geen mensen kon zien was ik gek geworden.”

Prik vier, vijf of zes

Hoewel Gerda blij is dat ze in aanmerking kwam voor een derde prik, staat ze niet te springen om over een half jaar of een jaar wéér naar de prikstraat te rijden. “Een vierde, vijfde of zesde prik, daar zit ik niet op te wachten. Niemand denk ik. Maar ja, als het sterk aangeraden wordt, dan ga ik het denk ik toch wel doen.”

Bronnen: GGD, RIVM, NOS.