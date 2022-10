Geruststelling voor Hendrik Groen-fans: film komt er tóch nog aan Beeld Omroep MAX

Televisie

Geruststelling voor Hendrik Groen-fans: film komt er tóch nog aan

De kans dat de film over Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen van de grond zou komen, leek eerder nog klein. Kees Hulst (70), die de rol van Hendrik speelt in de gelijknamige dramaserie, gaf namelijk in augustus aan dat de film absoluut geen prioriteit heeft in Hilversum. Een woordvoerder van Omroep MAX laat echter vandaag weten dat de film nog gewoon op de planning staat.