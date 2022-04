Gespot: Harry en Meghan onverwachts op bezoek bij queen Elizabeth

Sinds prins Harry en hertogin Meghan hun koninklijke taken neerlegden in 2020 en met de noorderzon naar Californië vertrokken, heeft Meghan nooit meer voet aan land gezet in Engeland. Prins Harry was er vorig jaar april nog even kort voor de uitvaart van prins Philip.

Tussenstop bij Elizabeth

Harry en Meghan zouden sowieso al onze kant op komen: dit weekend zijn ze aanwezig bij de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. Het event, waar prins Harry de initiatiefnemer van is, wordt dit jaar gehouden in Den Haag. Maar in plaats van direct deze kant op te vliegen, hield het stel een tussenstop bij queen Elizabeth!

Olive branch meeting

Wat de twee besproken hebben met de queen is niet naar buiten gebracht, maar volgens de woordvoerder in Britse krant de Daily Mail zou het gaan om een olive branch meeting, een vredelievend gesprek dus. Verder zijn Meghan en Harry gespot bij de Royal Maundy Service door de lokale bevolking, wat zou betekenen dat ze dus ook prins Charles en Camilla voor het eerst sinds jaren hebben ontmoet.

Hoe de prins en hertogin het land in zijn gekomen is niet helemaal duidelijk: ze kunnen met hun privejet zijn aangekomen, of met een ‘gewone’ vlucht. Hoe het ook zij, de aanwezigheid van Harry en Meghan is the talk of the town.

Archie en Lilibet

De Sussexes hebben naar verluid de kinderen thuis gelaten: Archie en Lilibet zijn nog door niemand gesignaleerd op hun bezoek. Misschien wel een gemiste kans voor het stel, gezien queen Elizabeth eerder nog liet weten dat ze haar naar haar vernoemde kleindochter erg graag zou willen ontmoeten: onder andere door de coronacrisis zagen zij elkaar nog nooit.

Beveiliging

Het is overigens niet bekend hoe het geregeld is met de beveiliging van prins Harry en Meghan. Eerdere bezoeken aan Engeland hielden zij onder meer af omdat ze geen gebruik meer kunnen maken van de officiële royal bewaking, maar dat probleem lijkt nu niet meer te spelen.

Bron: Daily Mail.