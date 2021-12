Gezin praat open over seksualiteit in ‘Een huis vol’: “Leer kinderen dat diversiteit iets moois is”

Cynthia en Iven wonen samen met hun zeven kinderen in hartje Amsterdam. Het koppel vertelt dat ze de kinderen al van jongs af aan jaarlijks meenemen naar de Pride. “Pride is ontzettend belangrijk voor ons”, zo vertelt Cynthia. De Pride gaat niet alleen over seksuele voorkeuren maar ook over diversiteit in het algemeen. En dat is een onderwerp dat Iven en Cynthia erg belangrijk vinden.

Ontkrachten van vooroordelen

“Ik denk dat ieder mens wel vooroordelen in zich heeft,” zo vertelt Cynthia. “Ik leer mijn kinderen dus om de vooroordelen te ontkrachten door gewoon te praten en te zien en dingen te ervaren en ik denk dat zoiets als de Pride wel echt een moment is dat je contact kunt maken en leggen en heel goed dingen beeldend kunnen uitleggen.”

Praatje met de kinderen

Waar ze normaal gesproken met het hele gezin naar de Pride gaan, is dat dit jaar niet het geval. Vanwege de coronamaatregelen kan alleen Cynthia meegaan op de boot, maar dat weerhoudt Iven er niet van om met de kinderen op stap te gaan en ze alsnog wat bij te brengen over seksuele voorkeuren en diversiteit. Hij legt de kinderen uit dat statistisch gezien 1 op de 10 mensen lesbisch of homoseksueel is en dat de kans dus groot dat is dat iemand in hun gezin dat ook is. Als hij de kinderen vraagt wat zij daarvan vinden, blijkt dat zij net zo open-minded zijn als hun ouders: “Alleen maar leuk, maakt mij echt niks uit”, zegt de oudste dochter.

Twitter

Het feit dat Iven daarna zelf ook nog eerlijk vertelt dat hij op jongere leeftijd weleens heeft getwijfeld of hij homoseksuele gevoelens had, kan bij de kijkers op veel lof rekenen:

Kinderen vanaf jongs af aan leren dat diversiteit iets moois is, dat iedereen zichzelf mag zijn en alle kleuren van de regenboog mooi zijn🌈#eenhuisvol — DB💉 (@DBgirl_83) 21 december 2021

👏👏👏Iven Cudogham, wat mooi om zo open te praten met je kinderen. #eenhuisvol — Dorine ♋️ ☀️ (@doortjegb) 21 december 2021

Wat mooi dat vader Iven zo open het gesprek aan gaat met zijn kinderen! 🙏🏼♥️ #eenhuisvol — suzy (@excusi_suzy) 21 december 2021

Mooi gezegd en gezien door Iven Cudogham: “Een groot gezin is eigenlijk een mini-maatschappij.” #EenHuisVol pic.twitter.com/jcqOmA96Hw — An, van Lirian 🌳 💚 (@LirianLeest) 21 december 2021

Mooi die familie Cudogham, die naar de Pride gaat en alle kinderen echt zichzelf laat zijn. En het daar ook over heeft. #eenhuisvol — Joost Heijthuijsen (@nonobody) 21 december 2021

Bron: KRO NCRV