Gezinnen in laatste ‘Steenrijk, straatarm’-aflevering stelen harten van de kijkers

In de laatste Steenrijk, straatarm-aflevering van het seizoen is te zien hoe alleenstaande moeder Vera met haar kinderen een week van leven ruilt met het gezin van Wendy en Niek.

‘Arme’ Vera

Vera raakte vijf jaar geleden haar huis kwijt door een scheiding en staat er sindsdien alleen voor. In haar sociale huurwoning woont ze met haar drie kinderen Dion, Nick en Tessa. En met zijn viertjes hebben ze maar € 100 per week te besteden. “Dat gaat voornamelijk op aan boodschappen”, vertelt Vera. Geld voor leuke dingen is er niet. De kinderen worden zelfs regelmatig gepest vanwege de kleding die ze dragen of de tweedehands spullen die ze gebruiken. Iets wat Vera’s hart breekt. “Soms hoor ik wel: ‘Waarom heb jij zo'n fiets van de kringloopwinkel?’”, vertelt zoontje Nick. Gelukkig staat hij er zelf nuchter in. “Maakt dat uit? Het is een fiets!”

‘Rijke’ Wendy en Niek

Bij Wendy en Niek ziet het leven er heel anders uit. Samen met hun dochters Anaïs, Estée en Rae wonen zij in een zelfontworpen plattelandsvilla in het Gelderse Epse. Hun ondernemersleven levert een mooi zakcentje op, waardoor het gezin comfortabel leeft. Veel geld wordt uitgegeven aan dineren buiten de deur en kleding. “Het goede leven”, vindt Wendy.

Toch is er bij het gezin geen sprake van overdaad. De kijkers grappen op Twitter over de doodgewone maniertjes die het gezin erop nahoudt. Zo wordt er in hun keuken een Senseo-apparaat gespot. Ook vertellen Wendy en Nick dat ze hun kinderen regelmatig ‘nee’ verkopen. “Ook al kan het wel, we doen het niet altijd.”

Harten gestolen

Aan het begin van de aflevering hebben beide gezinnen al de harten van de kijkers gestolen. Op Twitter reageren ze massaal op de leuke, sympathieke en ‘gewone’ gezinnen. Ook tijdens de woningruil blijven de kijkers onder de indruk van beide gezinnen. Zo smelt Nederland als ze zien hoe de kinderen van Vera genieten tijdens hun rijke weekje. Nieuwe schoenen, een ritje in een mooie auto, eten buiten de deur en zelfs het hebben van een vaatwasmachine: het geluk druipt van de gezichtjes van Dion, Nick en Tessa af. “Dit is de mooiste dag van mijn leven”, klinkt het.

Ook het ‘steenrijke’ gezin, dat een week moet rondkomen van € 100, weet de kijkers te ontroeren. Er wordt geen moment geklaagd en het gezin doet zelfs hun best om de tuin op te leuken met het beetje geld dat ze hebben. Op momenten wordt Wendy zelfs emotioneel. Ze vindt het moeilijk dat het arme gezin zo weinig te besteden heeft. “€ 100 met zijn vieren. Ik vind het pittig”, zegt ze met betraande ogen. “Dat moet heftig zijn met drie kinderen.”

Ik vind dit een fijne aflevering om te zien, wat een lieve mensen (both sides) #steenrijkstraatarm❤️ — Tamara de W-M💉💉 geprikt en wel💪 (@Heppygirl86) 20 oktober 2021

Ook het rijke gezin maakt direct al een sympathieke en zeker niet patserige indruk. #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/EAQKMgX9Yc — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉 (@marcelbar8) 20 oktober 2021

Het geluk van die kinderen in HHW, slagroom op cake als ontbijt. Dat bekkie 😍#steenrijkstraatarm — • 𝓚 𝓲 𝓶 • (@KimFeelders) 20 oktober 2021

Ik ben niet steenrijk of straatarm. Maar mijn 💖 breekt als een kind zegt bij het uit eten gaan: dit is de leukste dag van mijn leven. Damn wat is het toch oneerlijk verdeeld in de wereld. #steenrijkstraatarm @SBS6 — Dion Dietvorst (@Dietjestweet) 20 oktober 2021

Realitycheck

De ruilweek is voor Wendy en Niek een reality check. Ze beseffen dat ze te weinig op hun uitgaven letten en willen hier iets aan doen. Vera en haar gezin maken zich daarentegen nergens zorgen om. Ze genieten van een weekje vakantie. Iets wat ze volgens de kijkers dik verdiend hebben.

