Gezocht: creatievelingen die mooie dingen maken van gerecyclede materialen

Dat je van iets wat oud is of niet meer gebruikt wordt nog hartstikke mooie dingen kunt maken, wordt steeds meer duidelijk: recyclen is hip! Van het simpele - maar erg belangrijke - inleveren van je lege batterijen, zodat van de teruggewonnen metalen weer nieuwe spullen gemaakt kunnen worden, tot creabea's die van oude tassen iets totaal nieuws maken: er is zoveel mogelijk. Voor een nieuwe serie op Libelle TV zijn we op zoek naar vrouwen die wel raad weten met oude materialen en hier de mooiste dingen mee maken.

De serie maken we in samenwerking met Stibat, dit is de stichting die lege batterijen inzamelt, sorteert en recyclet. Ze zorgen ervoor dat metalen als zink, lood en mangaan uit de lege batterijen worden teruggewonnen. Deze metalen kunnen dan weer als grondstof dienen voor nieuwe spullen. Zo zijn er maar acht lege batterijen nodig om een kaasschaaf te maken.

Goed om te weten

- De video's worden opgenomen op 12, 19 en 26 april, belangrijk dat je een van deze dagen kunt.

- Jouw verhaal verschijnt niet alleen met een video op Libelle TV en op Libelle.nl, maar ook in het weekblad Libelle. Op dezelfde dag vindt er dus ook een fotoshoot plaats. Je wordt door ons in de make-up gezet door een visagist en je krijgt een goedgevulde goodiebag.

Wij zijn benieuwd van welke oude materialen jij iets nieuws maakt, hoe je hiermee begonnen maakt en waarom je het zo leuk vindt.

Wat doe jij met oude batterijen? Verzamel je deze en lever je ze in? (het is voor deze serie geen probleem als je deze weleens vergeet in te leveren)

In elke lege batterij zit nog een plus, inleveren dus!

Batterijen zitten vol waardevolle metalen die hergebruikt kunnen worden, lever ze dus in. Waar je batterijen koopt, kun je ze ook weer inleveren. Kijk voor een inleverpunt bij jou in de buurt op legebatterijen.nl.