“Gezond en volledig gevaccineerd? Dan is de kans op een ziekenhuisopname met omikron minimaal”

“De kans dat dat gebeurt is minimaal”, aldus voorzitter van de longartsenvereniging Leon van den Toorn tegen RTL Nieuws. En de kans op een opname op de Intensive Care? Die blijkt zelfs te verwaarlozen.

Van den Toorn werkt zelf als longarts in het Erasmus MC in Rotterdam. Hij laat weten dat 77 procent van de patiënten die in zes dagen in het ziekenhuis belandden niet volledig gevaccineerd was. Ongeveer de helft daarvan had helemaal geen vaccin gehad.

Onderliggende complicaties

Toch was van die groep patiënten alsnog 23 procent wél volledig gevaccineerd - inclusief booster. Dat percentage valt volgens Van den Toorn goed te verklaren. Het overgrote deel van die 23 procent heeft namelijk een onderliggende complicatie. Daarbij kun je denken aan een zwak afweersysteem, longziekte, hartproblemen of eerder een transplantatie gehad. Als we kijken naar het aantal gezonde mensen dat in het ziekenhuis belandt na een omikron-besmetting, gaat het echt om een handjevol. “Gezond en volledig gevaccineerd? Dan is de kans heel, heel klein”, aldus de longarts.

De kans om gezond en gevaccineerd op de Intensive Care te belanden? Die is dus helemáál minimaal. “Een zeldzaamheid”, noemt Van den Toorn het zelfs. Hij kan slechts één geval noemen.

Voorzichtig vreugdedansje

Wat dat betreft is er voorzichtig ruimte voor een klein vreugdedansje. Al moeten we volgens de longarts wel scherp blijven. Er zo zomaar toch weer een variant op kunnen duiken die onverwachts flink ziekmakend is. “Dat verwachten virologen overigens niet. Maar mensen worden nog steeds ziek en de druk op artsen is hoog.”

Libelle maakte in het begin van de coronatijd een online serie over werken in de zorg. In deze aflevering volgen we Patricia:

Bron: RTL Nieuws