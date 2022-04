Maandagavond moest Gerard Joling verstek laten bij het persmoment van De Toppers. Die middag werd naar buiten gebracht dat de zanger kampt met een longontsteking en hiervoor in het ziekenhuis is opgenomen.

Geen corona

Volgens Gerard begon de ontsteking met een vervelend kuchje en heeft hij al zo’n twee weken lang last van zijn long. Het bleek geen longembolie te zijn. “Ik kreeg tien dagen geleden griep, geen corona. En daar kwam die longontsteking overheen. De pijn wordt veroorzaakt door het vocht achter een long.”

Gerard Joling: “Gaan hele spannende dagen worden”

De zanger moet op dit moment wachten op wat er komen gaat. “Het gaan namelijk hele spannende dagen voor me worden. Morgenmiddag [donderdagmiddag], zo is me verteld, gaan ze via mijn rug een drain naar binnen brengen. Die moet het vocht uit mijn long zien te krijgen. Lukt dat niet, dan zal ik vrijdag zelfs geopereerd moeten worden.”

“”Pijn is niet normaal”

Gerard is flink geschrokken van alles. “Het is heftig en pittig”, zo vertelt hij. Toch houdt de zanger hoop op een goede afloop en gezondheid. Hij is ervan overtuigd dat het goedkomt. “Ik blijf positief denken, maar de pijn is alleen niet normaal.”

Bron: De Telegraaf