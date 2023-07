NLD/Amsterdam/20230626 - première Candy & BonitaFotograaf: BrunoPress / ArjoFrank FotografieOp de foto: Chimène van Oosterhout Beeld Brunopress

Gezondheid van Chimène van Oosterhout is stabiel: “Ik ben heel blij dat ik haar nog heb”

Gisteren bereikte ons het nieuws dat de vakantie van Tanja Jess (56) en Chimène van Oosterhout (59) op het Griekse eiland Kos veranderde in een nachtmerrie. Chimène werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartfalen. Inmiddels heeft haar management laten weten dat haar toestand weer stabiel is.