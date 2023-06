Gezondheidsraad adviseert nieuwe ronde covid-vaccinatie voor déze bevolkingsgroep

Volgens de Gezondheidsraad kan het virus bij deze groep mensen nog steeds leiden tot ziekenhuisopnames en sterfte.

Meerdere coronagolfjes

Net als dat we het afgelopen jaar nog te maken hadden met omikron, verwacht de Gezondheidsraad dat er nog steeds het hele jaar coronagolfjes kunnen komen. De nieuwe varianten zijn weliswaar op kleinere schaal ziekmakend, maar alsnog was er na iedere besmettingsgolf een tijdelijke toename te zien in het aantal ziekenhuisopnames. Vooral mensen van 60 jaar en ouder en mensen met een (ernstige) medische aandoening hadden last van het virus.

Vaccinaties in het najaar

Om deze reden blijft het volgens de Gezondheidsraad verstandig om deze groepen structureel jaarlijks te blijven vaccineren. Ook kan een jaarlijkse vaccinatie van zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten helpen om risicogroepen te beschermen. Het is de bedoeling dat de vaccinatieronde in het najaar gaat plaatsvinden, op die manier is de bescherming in de winter optimaal als een volgende besmettingsgolf van corona samenvalt met andere luchtweginfecties, zoals bijvoorbeeld griep.

Bron: NOS