Gezondheidsraad: nodig kinderen tot 12 jaar niet meer uit voor een coronaprik

Sinds januari 2022 was het advies er om kinderen van 5 t/m 12 jaar wel te vaccineren. Nu vindt de Gezondheidsraad dat kinderen binnen deze leeftijdscategorie niet meer moeten worden uitgenodigd, behalve in geval van een medische aandoening.

Gezondheidsraad trekt advies in

Destijds werd vóór de vaccinatie besloten omdat kinderen een risico liepen op MIS-C bij een coronabesmetting, een zeldzame, ernstige ontstekingsreactie. De minister nam dat advies van de Gezondheidsraad over, maar veel ouders kozen er alsnog voor om hun kind niet te laten vaccineren.

Kleiner risico

Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat het risico op MIS-C vooral groot is na een eerste coronabesmetting. 90% van de Nederlandse kinderen heeft inmiddels corona gehad, dus het risico op de ontstekingsreactie is nu aanzienlijk kleiner. Ook geeft de huidige omikron-variant minder kans op de ontstekingsreactie.

Kwetsbare kinderen

Het advies om in te enten blijft wél geldig in het geval van een ernstige aandoening bij kinderen, omdat het risico op een ernstiger verloop van de infectie dan groter is. Ook moeten kinderen met kwetsbare huisgenoten zich kunnen blijven vaccineren, vindt de Gezondheidsraad.

Weinig animo

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers bepaalt of het advies van de Gezondheidsraad wordt overgenomen. Die kans is groot, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat veel ouders hun kinderen toch al niet lieten vaccineren. Slechts 3% van de kinderen van 5 t/m 12 jaar heeft het vaccin gekregen.

Bron: AD