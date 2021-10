Gezondheidsraad: stuur alle vrouwen een zelftest voor onderzoek naar baarmoederhalskanker

Zo'n zelftest kun je gemakkelijk bij jezelf afnemen in een voor jou vertrouwde omgeving. Dat zou de drempel om mee te doen aan het onderzoek moeten verlagen. En zo kunnen er dus meer gevallen van baarmoederhalskanker worden opgespoord.

Drempel verlagen

De zelfafnametesten zijn overigens niet nieuw: sinds 2017 kunnen vrouwen die liever niet langs de huisarts gaan voor een uitstrijkje zo'n test aanvragen. Dat verlaagde de drempel al iets, maar je moest nog wel steeds zelf in actie komen om mee te kunnen doen aan het onderzoek. Door de tests mee te sturen met de uitnodiging, heeft iedereen hem in ieder geval vast in huis. De Gezondheidsraad verwacht dat daarmee de drempel nog meer verlaagd wordt.

Dalende opkomst bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het verlagen van die drempel is hard nodig, want de opkomst bij het onderzoek neemt af. De opkomst was voor 2017, dus voor de komst van de zelftesten, al aan de lage kant: zo’n 65% van de uitgenodigde vrouwen kwam langs. Maar sinds 2017 daalde dat percentage naar 56%. De reden daarvoor is niet helemaal duidelijk, maar de Gezondheidsraad verwacht dat het percentage weer wat opgekrikt kan worden door de zelftests thuis te sturen. Het is van groot belang dat zo veel mogelijk vrouwen meedoen aan het onderzoek. “Ieder jaar overlijden 200 vrouwen aan de gevolgen van baarmoederhalskanker”, zegt Linda Summer van KWF tegen NOS. “800 vrouwen krijgen het.”

Vaccin tegen baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker komt vooral voor bij vrouwen tussen de 35 en 45 jaar. Sinds 2009 kunnen meisjes zich laten inenten tegen het HPV-virus waardoor onder andere baarmoederhalskanker ontstaat. Sinds 2019 kunnen ook jongens dat laten doen. Maar de vaccinatie kan nu nog geen reden zijn voor de dalende opkomst, want de eerste meiden die de prik kregen zijn nog geen 30 en worden dus nog niet opgeroepen.

Onnodige stress

Toch wordt er ook gewaarschuwd voor de onnodige stress die het bevolkingsonderzoek soms kan opleveren. In 2017 is namelijk de manier van onderzoeken iets aangepast, waardoor nu sneller en in een nog vroeger stadium afwijkende cellen kunnen worden gevonden in de baarmoeder. Maar lang niet altijd blijken zulke cellen ook écht een voorstadium van baarmoederhalskanker te zijn, terwijl sommige vrouwen wel met die boodschap naar de gynaecoloog worden gestuurd.

“Zij worden onterecht ongerust gemaakt en belast met extra onderzoek, soms leidt het zelfs tot onnodige operaties”, zegt voorzitter van de Gezondheidsraad Bart Jan Kullberg. “Welke vrouwen moeten worden doorgestuurd is een kwestie van voortschrijdend inzicht.”

Wat vind jij?

Een zelftest voor het baarmoederhalskankeronderzoek zou voor mij een uitkomst zijn

Bron: NOS.