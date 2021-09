Gezondheidsraad: voorlopig alleen derde prik voor mensen met afweerstoornis

De Gezondheidsraad adviseert om voorlopig alleen mensen met een ernstige afweerstoornis een derde vaccinatie te geven, meldt het AD. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan mensen die een transplantatie hebben ondergaan. Bij deze groep mensen is er niet voldoende of geen opbouw van immuniteit te zien na twee vaccinaties. Een derde prik kan dat wel verhogen.

Afname werking vaccins

Het is volgens de Raad nog niet nodig om iedereen een derde prik te geven. Op dit moment is geen sprake van een ernstige afname van de werking van het vaccin tegen ernstige ziekte en daarom is een booster nog niet nodig. De bescherming tegen besmetting neemt wat af, maar de bescherming tegen ernstige ziekte niet. En dat is uiteindelijk het doel van vaccineren.

Derde prik

Wel raden ze aan om nu alvast de voorbereidingen te treffen voor het moment dat dat wel nodig blijkt te zijn. Als er een dalende trend in de effectiviteit van het vaccin te zien is, moeten we klaar zijn om de boostervaccins te kunnen geven. Daar zullen dan de groepen die ook het eerste gevaccineerd zijn (bijvoorbeeld ouderen) het eerst voor in aanmerking komen.

Bron: AD.nl