Het boosteren in Nederland is begonnen. Uiterlijk in januari kan iedereen zijn booster komen halen. Maar voor sommigen is dat niet snel genoeg. Veel kwetsbare mensen zouden de prik graag eerder hebben. En ook mensen wiens (ski)vakantie in het water valt door een gebrek aan de boosterprik, doen er alles aan om hem toch nog te scoren.

Derde prik over de grens

Om die reden wijken veel mensen nu uit naar het buitenland. In sommige buurlanden, zoals Duitsland, wordt al flink geboosterd. Mensen hopen daar hun derde prik eerder te kunnen scoren. Maar dat is volgens de GGD niet zo'n goed idee.

Geen QR-code

De buitenlandse boosters verschijnen namelijk niet altijd bij het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app. Een prik over de grens zorgt vaak alleen voor een papieren coronatoegangsbewijs. Een QR-code krijg je er niet automatisch mee, en dus ook geen Digitaal Corona Certificaat om mee te reizen. In de praktijk blijkt dat een prik over de grens soms wel voor een QR-code kan zorgen. En als dat niet zo is, kan een simpel belletje naar de huisarts al genoeg zijn om het te regelen. Toch brengt de GGD nu dit advies uit, om vervelende situaties en gedoe voor te zijn.

Liever prikken in Nederland

“Om teleurstellingen te voorkomen adviseren we mensen zich in Nederland te laten prikken”, zegt de woordvoerder van de overkoepelende organisatie van de GGD. “Het zetten van de boosters gaat nu ontzettend snel in Nederland, levert achteraf geen problemen op en is het meteen goed geregistreerd in CoronaCheck-app.”

Bron: RTL Nieuws