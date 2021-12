GGD belooft: alle 60-plussers die willen krijgen nog vóór 2022 een boosterprik

Drie miljoen boosters is volgens de GGD nog voor het einde van het jaar haalbaar.

Capaciteit voor boosterprik

Deze week worden 350.000 mensen geprikt, vanaf volgende week wordt de capaciteit verhoogd naar 700.000 boosterprikken per week. Tot nu toe zouden er ongeveer 700.000 mensen in Nederland hun booster hebben gekregen.

Lokale problemen

Mocht je denken: ik ken genoeg mensen die een booster willen maar er niet aan kunnen komen, dan kan dat kloppen. Volgens een woordvoerder van de GGD treden er lokaal problemen op, waardoor mensen soms uren aan de telefoon hangen om een afspraak te maken.

“In Rotterdam zitten we deze week inderdaad vol, maar op veel andere plekken zijn mensen wel snel aan de beurt. In het algemeen geldt dat we op schema zitten om voor het einde van het jaar drie miljoen prikken gezet te hebben”, aldus de woordvoerder in gesprek met AD.

Wanneer ben ik aan de beurt voor de boosterprik?

Ben je jonger dan zestig jaar? Dan ben je vanaf het nieuwe jaar aan de beurt. “Vanaf januari kan iedereen, in de zevende maand na vaccinatie of besmetting, een boostervaccinatie halen. Er wordt uitgenodigd van oud naar jong”, schrijft de Rijksoverheid op hun website na een bericht van Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Afhankelijk van wanneer je de tweede prik (of coronabesmetting) hebt gehad, ben je dus na zeven maanden aan de beurt. Naast jezelf beschermen tegen het coronavirus, is het verlopen van de coronapas een andere belangrijke reden om de booster te halen. Zonder de booster verloopt die pas per februari en krijg je geen toegang tot andere EU-landen. Of het uitmaakt welke boosterprik je krijgt, lees je hier.

Bron: AD, Rijksoverheid