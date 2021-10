GGD: Sint en Piet, strooi niet met lekkers in één of andere hoek, maar geef het de kinderen aan in zakjes

Het strooien van snoepgoed hoort er altijd een beetje bij, maar dit jaar gaat het even anders, bevestigt een woordvoerder van de landelijke GGD na berichtgeving van BN DeStem. “Het gegraai in zakken en het uitdelen van snoep via de handen zorgt ervoor dat je sneller in contact komt met virussen en dus corona kan krijgen. En we willen voorkomen dat infectieziekten zich kunnen verspreiden.”

Zakjes

Daarom wordt door de GGD geadviseerd om het snoepgoed dit jaar te verpakken in zakjes en dat aan kinderen mee te geven, in plaats van de zoetigheid rechtstreeks uit de hand rond te strooien.

De GGD laat ook weten dat de Sint en zijn hulpen wordt aangeraden om geen handsieraden te dragen. “Ook daar kunnen zich micro-organismen ophopen. Was van tevoren goed je handen en doe tussendoor niets anders. Of was je handen opnieuw nadat je bijvoorbeeld pauze hebt gehad of naar de wc bent gegaan”, zegt een woordvoerder van de gezondheidsdienst in de krant.

Heel Nederland

Hoewel dit verhaal dus via de GGD West Brabant naar buiten kwam, heeft een woordvoerder van de landelijke GGD inmiddels bevestigd aan RTL Nieuws dat het advies voor heel Nederland geldt, ook voor alle hulpsinterklazen en -pieten. Dus dit jaar vinden we geen ‘lekkers in één of andere hoek', maar netjes in een zakje. Zo lang de smaak maar hetzelfde blijft, toch? Snoep ze!

Bron: RTL Nieuws, BN DeStem.