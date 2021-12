Ghislaine Maxwell schuldig bevonden in misbruikzaak Jeffrey Epstein

De jury was maar liefst vijf dagen lang in beraad en acht Ghislaine schuldig aan vijf van de zes aanklachten. De socialite moet ook nog in een ander proces terechtstaan voor meineed in een rechtszaak tegen Jeffrey Epstein.

‘Emotieloze’ Ghislaine in rechtbank

Ghislaine reageerde zwijgzaam op het oordeel van de jury, zo meldt een verslaggever van de BBC die aanwezig was in de rechtbank. Volgens hem toonde ze geen enkele emotie. De jury hoorde tijdens het proces onder andere verhalen van vier vrouwen die beweren als minderjarige het slachtoffer te zijn geweest van zowel Ghislaine als Jeffrey. Drie van hen zeiden dat Ghislaine ook actief mee had gedaan het misbruik.

Weerwoord advocaten Ghislaine

Ghislaine pleitte echter niet schuldig te zijn. Volgens haar advocaten waren de vrouwen niet goed in staat om zich oude gebeurtenissen te herinneren. Ook zou Ghislaine volgens hen als een zondebok worden gezien, omdat Jeffrey niet meer verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. Hij pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel.

Bron: RTL Boulevard