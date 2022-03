Gigantische erfenis voor 103-jarige vrouw in ‘De erfgenaam’

Van Antoinette Hek is in Nederland geen spoor te bekennen. Samen met erfgenamenonderzoeker Klaas Zondervan gaat Ruben de grens over in de hoop meer duidelijkheid te krijgen over haar erfenis en haar erfgenamen. Klaas geeft al snel aan dat er naast het royale geldbedrag ook een huis is nagelaten. Ze weten alleen nog niet waar dat huis staat. Wat wel bekend is, is dat Aleida, de moeder van Antoinette, is overleden in Parijs.

Nederlandse uitvaart in Spanje

In Parijs vindt Ruben de trouwakte van Antoinette, die in 1949 op 33-jarige leeftijd is getrouwd met André Germain Verneiges. Na een lange zoektocht komt hij er ook achter dat ze in 2014 op 98-jarige leeftijd is overleden. Haar afscheidsdienst was niet in Parijs, maar in een kerk aan de Côte d’Azur. Eenmaal aangekomen bij de Franse zuidkust, stuit Ruben op de pastoor die dienst verzorgde. Hij vertelt dat de dienst in het Nederlands was en dat er ook een Nederlandse priester aanwezig was.

Een recordbedrag, maar geen erfgenaam

Verder dan dat komt Ruben niet. Totdat Klaas belt. Hij heeft het huis gevonden dat ook is nagelaten door Antoinette. Het blijkt in Hyeres te staan, de plek van de uitvaart. Tijdens een bezoek aan dit huis leert Ruben dat Antoinette daar inderdaad woonde, maar geen kinderen naliet. “Er is geen erfgenaam”, vertelt de buurvrouw. Ondertussen vertelt Klaas dat de woning van Antoinette maar liefst € 600.000 waard is. “Dat is een absoluut record in dit programma”, reageert Ruben.

Verdronken broers

Ruben gaat verder met zijn zoektocht naar de erfgenamen, want iemand heeft toch recht op de erfenis van in totaal € 675.000. Via de stamboom komt Ruben erachter dat Antoinette vijf broers had. Eén is op 3-jarige leeftijd overleden, een ander in 1975. De overige drie broers zijn tijdens het zwemmen gestorven door verdrinking, onder het toeziend oog van hun vader. Dat betekent dat binnen de familie van Antoinette er inderdaad geen erfgenamen zijn.

Erfenis naar 103-jarige Theodora

Maar, lang verhaal kort: Ruben ontdekt dat een nicht van Antoinette, Theodora, nog leeft. Door haar 103-jarige leeftijd is een bezoekje van Ruben net iets teveel, maar dat neemt niet weg dat ze recht op een erfenis van € 168.750. De erfenis voor een andere nicht die in 2019 overleed, gaat naar haar kinderen Lambertus en Wilhelmina: allebei krijgen ze € 84.375. “Ongelooflijk. Dat had ik niet verwacht”, is de eerste reactie van Lambertus. Hij had namelijk nog nooit van Antoinette Hek gehoord. Ook zijn zus is onder de indruk.

Kijkers verbaasd over erfenis

De kijkers hebben genoten van de aflevering en noemen het een mooie erfenis. “Een huis van 6 ton in Frankrijk! Daar kan ik best aan wennen”, reageert een kijker. Een ander schrijft: “Ruben, ik bied mij vrijwillig aan als erfgenaam.”

€75.000 en een huis van 6 ton. 😱 #deerfgenaam #erfgenaam — ᒍᑌST Tᗩᗰᗩᖇᗩ (@TammieGotcha) 30 maart 2022

Zo bofkont. Wel lekker hoor. Je erft geld van een familie die je niet heb gekend. En de dochter van de volle neef die haar wel heeft gekend. Hebben die wel wat gekregen? Lijkt mij wel eerlijk toch 🤔 #deerfgenaam — Fanny☀️ (@SeventeesShawty) 30 maart 2022

Een huis van 6 ton in Frankrijk! Daar kan ik best aan wennen #deerfgenaam — Victor Hopman 🇺🇦 (@victorhopman) 30 maart 2022

De mooiste erfenis lijkt me de inhoud van het huis aan verhalen en dagboeken... #deerfgenaam — Saskia (@saskia86) 30 maart 2022

Wat een geweldig en fascinerende serie is dit #deerfgenaam — 🙃 (@xXJustMyselffXx) 30 maart 2022

Ruben, ik bied mij bij deze vrijwillig aan als erfgenaam 😉 #deerfgenaam — R@chelle (@korreltjezout84) 30 maart 2022

Bron: De erfgenaam