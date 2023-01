Gill ontdekte dat haar (ex-)man kinderporno kijkt: “Ik heb me zo in hem vergist”

Libelle samen met Stop it Now

Gill: “Ik was al een paar jaar getrouwd met Ben. We hadden samen een kind, en we waren in verwachting van de tweede.” Maar vlak voor de uitgerekende datum deed Gill een schokkende ontdekking. “Toen ik de telefoon van mijn zusje leende, kwamen er ineens berichtjes binnen van Ben. Hij viel haar lastig en zei zelfs verliefd op haar te zijn. Mijn zusje was toen nog maar een tiener.”

Pornoverslaving

Gill wist niet wat ze met de berichten aan moest. Ze had een aantal maanden daarvoor ontdekt dat Ben een pornoverslaving heeft. “Hij zat vaak urenlang achter de computer en kwam elke dag laat thuis uit zijn werk, waar hij ook naar porno bleek te kijken. Ik begreep er niks van: hoe kon hij kijken naar porno en zich aangetrokken voelen tot vrouwen, en nu ineens verliefd worden op een kind?”

Groot geheim

Na de geboorte van hun tweede kind verzamelde Gill alle moed en sprak ze Ben aan op zijn gedrag. “Ik begon hem allerlei vragen te stellen: waarom stuurde hij mijn zusje berichten, dit was toch niet normaal? Wat zag hij in haar? En wat was er nog meer aan de hand?” Het antwoord op die laatste vraag zette haar leven op z’n kop. “Hij gaf toe dat hij naar kinderporno* kijkt, al vanaf zijn tienerjaren.”

Afgewezen

“Mijn wereld stortte in. Ik had met deze man in bed gelegen, was net bevallen van ons tweede kind. Hoe moest ik hier in hemelsnaam mee omgaan? Ik moest aan mezelf toegeven dat ik me in de vader van mijn kinderen had vergist.” Ook haar zelfvertrouwen spatte uiteen. “Het is zo'n shock als je man niet valt op borsten en billen, maar op iemand die dat helemaal niet heeft. Hij wees mij als vrouw af.”

Kinderen beschermen

Een heftige periode volgde. “Ik voelde me verschrikkelijk eenzaam, durfde hier met niemand over te praten. Wat als ze mij zouden veroordelen, of de Raad voor de Kinderbescherming ineens op de stoep zou staan? Ik wilde zelf bepalen hoe het nu verder moest.” Scheiden wilde Gill op dat moment nog niet. “Dan zou er een omgangsregeling komen. Ik wilde mijn kinderen absoluut niet bij hem achterlaten zonder mijn toezicht.”

Verdriet, boosheid en wanhoop

Op internet zocht Gill naar ‘vrouw van pedofiel’ en kwam ze terecht bij Stop it Now. Deze organisatie biedt anoniem hulp aan iedereen die zich zorgen maakt over eigen of andermans seksuele gevoelens en/of gedrag richting minderjarigen. “Ik vond het zo spannend om de hulplijn te bellen, wat als de politie ingeschakeld zou worden? Dat was natuurlijk niet zo. Ik werd vooral gerustgesteld: mijn gevoelens van verdriet, boosheid en wanhoop waren normaal en mochten er zijn.”

Herkenning

Tijdens het gesprek werd Gill uitgenodigd voor een lotgenotengroep voor naasten. Partners, familie en vrienden vinden hier een luisterend oor, onder begeleiding van professionals. “Het voelde gek om hierheen te gaan, maar ik vond het al snel fijn. Deze mensen hadden hetzelfde meegemaakt, zaten in dezelfde uitzichtloze situatie. En we deelden dezelfde angst: we wilden de kinderen niet kwijt.” Gill vond dan ook veel steun binnen de groep. “Ik zag dat ik niet de enige was en kon er eindelijk met anderen over praten. Zo kwam ik weer een beetje uit mijn isolement.”

Een uitweg

Met behulp van therapieën is er een preventieplan opgesteld, maar uiteindelijk zijn Gill en Ben toch gescheiden. Er lopen nog rechtszaken om een omgangsregeling te voorkomen. “Het gaat goed met mij en de kinderen. Ik heb een leuke nieuwe man en heb mijn kracht weer teruggevonden. Helaas ligt er nog een groot taboe op dit onderwerp. Met mijn verhaal hoop ik anderen te helpen, je bent niet alleen en er is altijd een uitweg.”

Hulp voor naasten

Er is nog weinig aandacht voor partners, familie en vrienden die in hun directe omgeving te maken hebben met iemand die (online) seksueel misbruik heeft gepleegd. Daarom is Stop it Now een naastenforum gestart. Naasten kunnen hier anoniem ervaringen delen en elkaar helpen. Ook komen er dit jaar zelfhulpmodules online, die hen steun bieden en ze helpen om weer grip te krijgen op de situatie.

Je bent niet de enige

Als je te maken krijgt met iemand uit je directe omgeving die kinderporno kijkt, komen er veel vragen en emoties op je af. Je bent niet de enige die dit meemaakt en er is hulp voor jou als naaste, onder andere in de vorm van het naastenforum en de zelfhulpmodules. Herken je jezelf hierin en heb je behoefte aan een anoniem en gratis gesprek? Bel of chat dan met Stop it Now.

*In dit artikel wordt gesproken van ‘kinderporno’. Stop it Now gebruikt zelf de term ‘beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen’. Porno heeft als doel seksuele opwinding te creëren en is niet strafbaar. Kinderporno is per definitie seksueel kindermisbruik en wel strafbaar. De term ‘kinderporno’ dekt daarmee niet de ernst van het probleem.

De namen in dit artikel zijn gefingeerd.