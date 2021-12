Ginsecco is het perfecte drankje om mee te proosten tijdens de feestdagen

Drink je graag een bubbel of drink je juist graag een gin-tonic? Je hoeft het allebei niet op te geven voor deze nieuwe cocktail. Voor de ginsecco mix je, je raadt het al, prosecco met gin. Niet helemaal een nieuwe combinatie, de Fransen bedachten in 1915 al de ‘French 75', een cocktail met gin, champagne of prosecco en citroensap. Maar nu is de cocktail terug in een nieuw jasje.

Ginsecco maken

Het recept voor een ginsecco is heel simpel: je combineert 20 ml gin (de cocktail is het lekkerst met gin met een smaakje) met wat vers citroensap en schenkt het glas vol met prosecco. Maak de cocktail (naar smaak) af met wat framboos, aardbei, munt of zelfs eetbare bloemen om 'm extra feestelijk te maken. Proost!

BEKIJK OOK: Zó is de champagne binnen 2 minuten volledig gekoeld:

Bron: Delicious.com.au