Glennis Grace Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Glennis Grace aangehouden na ruzie met medewerker in de Jumbo

Zangeres Glennis Grace (43) is zaterdagavond aangehouden nadat zij in een ruzie betrokken is geraakt met personeel van de plaatselijke Jumbo in Amsterdam. Dat bevestigd haar advocaat zondagmiddag, na de geruchten die al rond gingen over het voorval.