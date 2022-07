Glitter en neon: zes keer trends in zomeraccessoires

Graziella kleedt onder meer presentatrice Emma Wortelboer, schrijver Özcan Akyol, cabaretier Stefano Keizers en dj Nicky Romero. Ook heeft ze de looks van S10 gedaan. Een van haar favoriete onderdelen van styling zijn accessoires.

Dit zijn de zomeraccessoires trends van 2022 en Graziella deelt haar favorieten.

1 De zonnehoed

“Op nummer 1 staat de zonnehoed van natuurlijke materialen. We willen graag van de zon genieten, maar ook is het beschermen van de huid belangrijk. Een elegante hoed maakt je outfit af, zoals van Demure Amterdam.“

2. De parel

“Eigenlijk is de parel als sieraad nooit weggeweest, maar dit seizoen wil iedereen dit dragen. Zelfs mannen kunnen een parelketting dragen.”

3. Laagjes met goud

“Meerdere gouden kettinkjes dragen is een trend. Het gaat dan om fijne kettinkjes met bijvoorbeeld een mooi steentje. Je kunt ook kiezen voor een lange ketting die je een paar keer om je hals drapeert. Het mooiste is echt goud, maar verguld kan zeker ook.”

4. Felgekleurde armbandjes

“Dit is typisch de jaren tachtig: veel armbanden dragen in felle kleuren. Dit kunnen smalle armbandjes, of bredere, of je wisselt ze af. Ikzelf draag graag turquoise en groene armbandjes in de kleur emerald. Ook snoeparmbandjes zijn heel trendy.”

5. Glitters

“We dragen deze zomer veel strass steentjes. Dat kan van kettingen en broches tot schoenen.”

6. Kleine tassen

“Een klein tasje in een mooie opvallende kleur of vorm zien we veel. Op de afbeelding draag ik een klein tasje in de vorm van een aardbei. Het mag grappig en vrolijk zijn. Durf te combineren.”

Bron: Graziella Ferraro Styling