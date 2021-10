Goed nieuws: ‘B&B vol liefde’ dit jaar nog terug op televisie

We beginnen deze kerst goed, want op kerstavond gaat het tweede seizoen van B&B vol liefde van start. Die avond stellen de nieuwe B&B-eigenaren zich voor.

Opgeven

Het wordt een kerstavond vol liefde, want de eerste aflevering van het nieuwe seizoen is om 22.00 uur te zien na de kerstspecial van All you need is love. In deze eerste aflevering maken we kennis met de nieuwe kandidaten. Zie jij iemand voorbij komen waarmee je wel een beschuitje in de B&B wil eten? Dan kun je je na deze aflevering opgeven voor een date.

Wanneer in 2022 het nieuwe seizoen te zien zal zijn op televisie is nog niet bekend.

Bron: Shownieuws