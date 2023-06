Goed nieuws! De prijsstijgingen in de supermarkt zijn binnenkort voorbij

Landbouw- en voedingsmiddeleneconoom Nadia Menkveld en consultant Rini Emonds vertellen aan RTL nieuws hoe dat zit.

Normale inflatiecijfers

“Na de zomer zullen de prijsstijgingen van voedsel in de winkel verleden tijd zijn”, zegt Nadia Menkveld, landbouw- en voedingsmiddeleneconoom bij ABN Amro. Consultant Rini Emonds, die zich bij marktonderzoeksbureau Circana bezighoudt met de detailhandel, deelt deze visie: “De inflatie van voedingsmiddelen zal dan nog maar een paar procent zijn, maar dat zijn normale inflatiecijfers.”

Prijsstijging met dubbele cijfers

Sinds juni vorig jaar stegen de prijzen van voedingsmiddelen met dubbele cijfers. In februari was die toename zelfs 17,9 procent. Niet alleen de grondstofkosten stegen, ook die van onder meer verpakkingen, transport en energie.

“Je meet de inflatie door te vergelijken met de prijzen van dezelfde maand een jaar geleden. En vorig jaar begonnen de prijzen in de winkel in juni echt omhoog te gaan. Dat betekent dat vanaf juni 2023 het prijsniveau, waarmee wordt vergeleken, een stuk hoger is. Daardoor valt de stijging van de prijzen lager uit”, legt Emonds uit.

Daling in kosten

“Zo zijn de prijzen op de wereldmarkt voor agrarische grondstoffen alweer zo’n twintig procent lager dan op het hoogtepunt in maart vorig jaar. Graan en zuivel bijvoorbeeld zijn flink goedkoper geworden. En ook de energieprijzen en prijzen voor transport zijn, na eerder fors te zijn gestegen, flink gedaald”, aldus Menkveld.

Ze verwacht dat deze prijsdalingen terug te zien zijn in de supermarkten, maar dat zal vermoedelijk wel nog een paar maanden duren. “Dit komt doordat contracten tussen supermarkten en levensmiddelenproducenten vaak voor een langere periode worden afgesproken”, zegt Menkveld. “En andersom gaat het ook zo. Zo duurde het even, voordat de hogere kosten aan supermarkten en daarmee aan consumenten werden doorberekend.”

Minder verkoop

Van bijna alle producten dalen de verkochte volumes, blijkt uit cijfers van Circana. Volgens het marktonderzoeksbureau verkochten supermarkten in het eerste kwartaal van dit jaar zo’n 2,2 procent minder producten dan in dezelfde periode van 2019. “Gezien de gekrompen dalende volumes en de dalende kosten zullen supermarkten scherper onderhandelen met leveranciers en proberen om de prijzen zo ver mogelijk naar beneden te krijgen”, vertelt Menkveld. “En mogelijk zullen supermarkten met het oog op de gedaalde verkoopvolumes bij een aantal producten met de prijs gaan stunten om klanten terug te halen.” Emonds vult aan: “Na de zomer proberen supermarkten van oudsher al om klanten weer aan te trekken.” Het is volgens hem de vraag of ze dat met flinke aanbiedingen zullen gaan doen of met een blijvende prijsverlaging.

Bron: RTL Nieuws